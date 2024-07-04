«Το κόμμα του Κιρ Στάρμερ προβλέπεται πως θα συγκεντρώσει 484 από τις 650 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ οι Συντηρητικοί 64», γράφει για τις βρετανικές εκλογές η Süddeutsche Zeitung. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, «θα είναι μακράν η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων εδώ και 100 χρόνια».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά την τετραετία που ο Κιρ Στάρμερ ηγείται των Εργατικών «το κόμμα έχει μετατοπιστεί ξεκάθαρα στο πολιτικό κέντρο. Το ειρωνικό είναι πως τόσο η συντηρητική Δεξιά όσο και οι ακραίοι αριστεροί πολιτικοί εκφράζουν αμφότεροι ανησυχία για τον σχηματισμό μίας μεγάλης πλειοψηφίας υπέρ του Στάρμερ: ενώ οι Συντηρητικοί φωνάζουν για μία επικίνδυνη στροφή προς τα αριστερά, οι αριστεροί στις τάξεις των Εργατικών φοβούνται πως ο Στάρμερ είναι ένας "Tory in a red tie”, δηλαδή ένας Συντηρητικός με κόκκινη [στα χρώματα του Εργατικού Κόμματος] γραβάτα».

Κατά την εφημερίδα του Μονάχου όμως η ενδεχόμενη σαρωτική επικράτηση του Στάρμερ «δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για τη χώρα, το ακριβώς αντίθετο. Πρώτον, σε αντίθεση με τη Γερμανία, στη βρετανική πολιτική η επιρροή της αντιπολίτευσης είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη. […] Και δεύτερον, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει και χρειάζεται επειγόντως μία αλλαγή. Με μία μεγάλη πλειοψηφία ο Στάρμερ θα είναι σε θέση να κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα – και μάλιστα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Την ίδια στιγμή μία σταθερή πλειοψηφία υπέρ ενός κεντρώου κυβερνώντος κόμματος «θα αποτελούσε καλό σημάδι όχι μόνο για τη Βρετανία, αλλά και για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε μία περίοδο πολιτικής αστάθειας. Με αυτήν [την πλειοψηφία] βέβαια έρχονται και μεγάλες ευθύνες. Και από την Παρασκευή ο Κιρ Στάρμερ θα πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να αντεπεξέλθει στο βάρος αυτών των ευθυνών», τονίζει η SZ.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.