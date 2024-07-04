Λογαριασμός
Εκλογές στη Βρετανία: «Οι Εργατικοί φαίνεται να οδεύουν προς έναν θρίαμβο»

Ημέρα εκλογών σήμερα στη Βρετανία με το Εργατικό Κόμμα να φαίνεται πως οδεύει προς μία συντριπτική νίκη

Το κόμμα του Κιρ Στάρμερ προβλέπεται πως θα συγκεντρώσει 484 από τις 650 έδρες

«Το κόμμα του Κιρ Στάρμερ προβλέπεται πως θα συγκεντρώσει 484 από τις 650 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ οι Συντηρητικοί 64», γράφει για τις βρετανικές εκλογές η Süddeutsche Zeitung. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, «θα είναι μακράν η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων εδώ και 100 χρόνια».

Κατά την τετραετία που ο Κιρ Στάρμερ ηγείται των Εργατικών «το κόμμα έχει μετατοπιστεί ξεκάθαρα στο πολιτικό κέντρο. Το ειρωνικό είναι πως τόσο η συντηρητική Δεξιά όσο και οι ακραίοι αριστεροί πολιτικοί εκφράζουν αμφότεροι ανησυχία για τον σχηματισμό μίας μεγάλης πλειοψηφίας υπέρ του Στάρμερ: ενώ οι Συντηρητικοί φωνάζουν για μία επικίνδυνη στροφή προς τα αριστερά, οι αριστεροί στις τάξεις των Εργατικών φοβούνται πως ο Στάρμερ είναι ένας "Tory in a red tie”, δηλαδή ένας Συντηρητικός με κόκκινη [στα χρώματα του Εργατικού Κόμματος] γραβάτα».

Κατά την εφημερίδα του Μονάχου όμως η ενδεχόμενη σαρωτική επικράτηση του Στάρμερ «δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για τη χώρα, το ακριβώς αντίθετο. Πρώτον, σε αντίθεση με τη Γερμανία, στη βρετανική πολιτική η επιρροή της αντιπολίτευσης είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη. […] Και δεύτερον, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει και χρειάζεται επειγόντως μία αλλαγή. Με μία μεγάλη πλειοψηφία ο Στάρμερ θα είναι σε θέση να κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα – και μάλιστα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Την ίδια στιγμή μία σταθερή πλειοψηφία υπέρ ενός κεντρώου κυβερνώντος κόμματος «θα αποτελούσε καλό σημάδι όχι μόνο για τη Βρετανία, αλλά και για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε μία περίοδο πολιτικής αστάθειας. Με αυτήν [την πλειοψηφία] βέβαια έρχονται και μεγάλες ευθύνες. Και από την Παρασκευή ο Κιρ Στάρμερ θα πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να αντεπεξέλθει στο βάρος αυτών των ευθυνών», τονίζει η SZ.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Εκλογές Βρετανία ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ Τόρις Κιρ Στάρμερ
