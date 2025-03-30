Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων στη Μιανμάρ όσο περνούν οι ώρες, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν ακόμα και με τα χέρια τους να καθαρίσουν τα ερείπια, ελπίζοντας να βρουν κάποιον ζωντανό, δύο ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.600 ανθρώπους και άφησε αμέτρητους άλλους θαμμένους.

Ο σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, με επίκεντρο κοντά στη Μανταλέι, ισοπεδώνοντας δεκάδες κτίρια και προκαλώντας ζημιές σε άλλες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο της πόλης.

Η παροχή βοήθειας δεν είναι δυνατή σε πολλές περιοχές λόγω των διαλυμένων δρόμων, των κατεστραμμένων γεφυρών και των δυσκολιών που συνεπάγονται σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο.

Η αναζήτηση επιζώντων διεξάγεται κυρίως από τους ντόπιους κατοίκους, χωρίς τη βοήθεια βαρέως εξοπλισμού, μετακινώντας τα ερείπια με τα χέρια και φτυάρια σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ένας μετασεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ το απόγευμα της Κυριακής προκάλεσε τρόμο, αλλά στη συνέχεια οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίστηκαν.

Πολλοί από το 1,5 εκατομμύριο κατοίκους της Μανταλέι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους, είτε επειδή έμειναν άστεγοι από τον σεισμό –ο οποίος έπληξε και τη γειτονική Ταϊλάνδη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους εκεί– είτε από τον φόβο ότι οι συνεχιζόμενοι μετασεισμοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν την κατάρρευση κτιρίων που έχουν αποσταθεροποιηθεί.

Αδύνατη η πρόσβαση σε πολλές περιοχές

Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί 1.644 νεκροί και 3.408 τραυματίες στη Μιανμάρ, αλλά πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη προσεγγιστεί, ενώ οι περισσότερες διασωστικές προσπάθειες γίνονται με τα χέρια, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια, δήλωσε η Κάρα Μπραγκ, υπεύθυνη του Catholic Relief Services στη Γιανγκόν.

«Κυρίως είναι ντόπιοι εθελοντές, άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τους αγαπημένους τους», ανέφερε η Μπραγκ, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από συνάδελφό της στη Μανταλέι.

«Έχω δει επίσης αναφορές ότι ορισμένες χώρες στέλνουν ομάδες έρευνας και διάσωσης στη Μανταλέι για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες, αλλά τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό τραυματιών, υπάρχει έλλειψη ιατρικών προμηθειών και οι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν τροφή και καθαρό νερό», πρόσθεσε.

Η οργάνωση έστειλε μια ομάδα οδικώς την Κυριακή για να αξιολογήσει τις πιο επείγουσες ανάγκες των ανθρώπων, ώστε να μπορέσει να στοχεύσει καλύτερα την ανταπόκρισή της.

Με το αεροδρόμιο της Μανταλέι να έχει υποστεί ζημιές και τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νέπιτο να έχει καταρρεύσει, όλες οι εμπορικές πτήσεις προς τις πόλεις έχουν διακοπεί.

Οι επίσημες προσπάθειες αρωγής στη Νέπιτο δίνουν προτεραιότητα στα κυβερνητικά γραφεία και τις κατοικίες των υπαλλήλων, αφήνοντας τους ντόπιους και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να σκάβουν με τα χέρια στα ερείπια των κατοικημένων περιοχών, υπό τον καυτό ήλιο και με τη μυρωδιά του θανάτου να πλανάται στον αέρα.

Μια ομάδα από τη γειτονική Κίνα διέσωσε έναν ηλικιωμένο άνδρα που είχε παγιδευτεί για σχεδόν 40 ώρες κάτω από τα ερείπια νοσοκομείου στη Νέπιτο, ενώ πιστεύεται ότι πολλοί άλλοι παραμένουν θαμμένοι, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Μιανμάρ βρίσκεται πάνω στο ρήγμα Sagaing, ένα μεγάλο ρήγμα που εκτείνεται από βορρά προς νότο και διαχωρίζει την Ινδική πλάκα από την πλάκα Sunda.

Ο σεισμός σημειώθηκε όταν ένα τμήμα του ρήγματος μήκους 200 χιλιομέτρων (125 μιλίων) υπέστη ρήξη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται στο κέντρο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Sagaing, Mandalay, Magway και Bago, καθώς και της πολιτείας Shan.

Λόγω των εκτεταμένων τηλεπικοινωνιακών βλαβών, μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες από περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων Μανταλέι και Νέπιτο.

18 νεκροί στην Ταϊλάνδη

Στη γειτονική Ταϊλάνδη, ο σεισμός ταρακούνησε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας την κατάρρευση ενός υπό κατασκευήν ψηλού κτιρίου στην Μπανγκόκ, περίπου 1.300 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.

Μέχρι στιγμής, 11 άνθρωποι έχουν βρεθεί νεκροί στο εργοτάξιο κοντά στη δημοφιλή αγορά Chatuchak. Συνολικά, 18 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως νεκροί στην Ταϊλάνδη εξαιτίας του σεισμού.

Οι προσπάθειες διάσωσης στη Μιανμάρ περιπλέκονται από τον εμφύλιο πόλεμο

Στη Μιανμάρ, γνωστή και ως Βιρμανία, οι προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται μέχρι στιγμής στη Μανταλέι και τη Νέπιτο, που θεωρούνται οι πλέον πληγείσες περιοχές, όμως πολλές άλλες έχουν επηρεαστεί και λίγα είναι γνωστά μέχρι στιγμής για το μέγεθος των ζημιών εκεί.

«Ακούμε αναφορές για εκατοντάδες ανθρώπους παγιδευμένους σε διάφορες περιοχές», δήλωσε η Μπραγκ. «Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 1.600 επιβεβαιωμένους θανάτους και δεν έχουμε πολλά δεδομένα, αλλά πρέπει να υποθέσουμε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί κατά χιλιάδες, βάσει των συνεπειών. Αυτή τη στιγμή πρόκειται μόνο για αποσπασματικές πληροφορίες».

Πέρα από τις ζημιές του σεισμού, οι προσπάθειες διάσωσης περιπλέκονται από τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των σεισμόπληκτων περιοχών.

Το 2021, ο στρατός κατέλαβε την εξουσία από τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, πυροδοτώντας μια εκτεταμένη ένοπλη αντίσταση.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν χάσει τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της Μιανμάρ, και πολλές περιοχές είναι επικίνδυνες ή αδύνατον να προσεγγιστούν από ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των συγκρούσεων και σχεδόν 20 εκατομμύρια έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο κυβερνητικός στρατός πολεμά τόσο ένοπλες οργανώσεις όσο και τις νεοσύστατες φιλοδημοκρατικές Δυνάμεις Λαϊκής Άμυνας και έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία ήταν ήδη ελλιπής για τον εκτοπισμένο πληθυσμό πριν από τον σεισμό.

Οι στρατιωτικές επιθέσεις συνεχίστηκαν με αεροπορικές επιδρομές την Παρασκευή και αναφορές για επιθέσεις με όλμους και drones το Σάββατο.

Ο Τομ Άντριους, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ, κάλεσε τον στρατό να κηρύξει άμεσα κατάπαυση του πυρός.

«Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές αποστολές δεν θα έπρεπε να φοβούνται τη σύλληψη και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εμπόδια στη διανομή της βοήθειας εκεί όπου είναι πιο αναγκαία», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Κάθε λεπτό μετράει».



