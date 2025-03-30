Η διεθνής κοινότητα στο πλευρό της Μιανμάρ

Η διεθνής κοινότητα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια.Ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ συνεχίζει να ανεβαίνει: ως τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 1.700 άνθρωποι, ενώ 3.400 έχουν τραυματιστεί και 300 αγνοούνται. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς οι αρχικοί φόβοι που είχε εκφράσει το αμερικανικό ινστιτούτο USGS μετά από τον καταστροφικό σεισμό έντασης 7,7 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα της Ασίας την Παρασκευή.



Με τα διασωστικά συνεργεία πάντως να συνεχίζουν το έργο τους και την έκταση της καταστροφής να μην μπορεί να υπολογιστεί ακόμη επακριβώς, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο επικαιροποίησε τις εκτιμήσεις του, προειδοποιώντας πως οι νεκροί θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τελικά τις 10.000 – και η οικονομική ζημία να είναι εφάμιλλη του ετήσιου ΑΕΠ του κράτους.

Δύσκολο το έργο των διασωστικών συνεργείωνΟ σεισμός έπληξε τη Μιανμάρ σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα είναι άκρως ευάλωτη, καθώς από το πραξικόπημα του 2021 βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο και εξαιτίας αυτού και σε μία οξεία ανθρωπιστική κρίση. Ο εμφύλιος έχει εξάλλου εκτοπίσει περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.Το στρατιωτικό καθεστώς αδυνατεί να αντιμετωπίσει την καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός, τόσο σε επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των τραυματιών όσο και αναφορικά με την επιδιόρθωση των υλικών ζημιών.Σε ορισμένες από τις περιοχές που βρίσκονταν στο επίκεντρο του σεισμού οι ίδιοι οι κάτοικοι αναλαμβάνουν την έρευνα και διάσωση των αγνοούμενων, διότι «δεν έχει έρθει καμία βοήθεια από την κυβέρνηση και δεν υπάρχουν πουθενά κανονικοί διασώστες», όπως δήλωσε κάτοικος της πόλης Σαγκάινγκ στο Reuters.Ο ΟΗΕ προειδοποίησε από την πλευρά του πως υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών υλικών. Την ίδια στιγμή τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ολοένα περισσότερο – σε περιπτώσεις τέτοιων φυσικών καταστροφών με δεκάδες αγνοούμενους οι περισσότερες διασώσεις γίνεται εντός των πρώτων 24 ωρών και από εκεί κι έπειτα οι πιθανότητες επιβίωσης των εγκλωβισμένων μειώνονται πάρα πολύ γρήγορα από ώρα σε ώρα.Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείταιΈπειτα από τις εκκλήσεις του στρατιωτικού καθεστώτος για βοήθεια στην αντιμετώπιση της καταστροφής η διεθνής κοινότητα ανταποκρίνεται στέλνοντας νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ιατροφαρμακευτικά είδη όπως και γενικώς ανθρωπιστική βοήθεια αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ρωσία και η Κίνα, σύμμαχοι του καθεστώτος, ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν βοήθεια το Σάββατο, ενώ ακολούθησαν η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες και η Σιγκαπούρη.Η Κίνα υποσχέθηκε να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια αξίας 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων στις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο του σεισμού – το Πεκίνο έστειλε επίσης μία διασωστική ομάδα 82 ατόμων, ενώ το Χονγκ Κονγκ έστειλε 51 διασώστες και εννέα τόνους υλικά αγαθά.Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ δήλωσε πως θα διαθέσει άμεσα 5 εκατομμύρια δολάρια για την παροχή «βοήθειας που θα σώσει ζωές», ενώ η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα στείλει και αυτή είδη πρώτης ανάγκης αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ (2,7 εκατομμυρίων δολαρίων). 12,9 εκατομμύρια δολάρια διαθέτει το Ηνωμένο Βασίλειο, για την εξασφάλιση «τροφίμων, νερού, φαρμάκων και στέγης».Όσον αφορά τέλος τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον σεισμό «καταστροφικό», προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον θα βοηθήσει τη Μιανμάρ. Ωστόσο παραμένει ακόμη ασαφές τι πρόκειται να προσφέρουν οι ΗΠΑ – δεδομένων των περικοπών του USAID.Πηγές: BBC, CNN, AP, Reuters

