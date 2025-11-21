Καθώς καθάριζαν τη σοφίτα της πρόσφατα αποβιώσασας μητέρας τους στην Καλιφόρνια τα περασμένα Χριστούγεννα, τρεις αδελφοί έκαναν μια ανακάλυψη που τους άλλαξε τη ζωή: ένα από τα πρώτα κόμικ του Superman που εκδόθηκαν ποτέ. Ένα αυθεντικό αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του Ιουνίου 1939 με τις περιπέτειες του Άνδρα από Ατσάλι βρέθηκε σε εκπληκτικά άριστη κατάσταση. Πλέον έχει γίνει το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ, φτάνοντας τα 9,12 εκατ. δολάρια (7 εκατ. λίρες) σε δημοπρασία.

Ο οίκος Heritage Auctions με έδρα το Τέξας, που πραγματοποίησε τη δημοπρασία την Πέμπτη, το χαρακτήρισε ως «την κορυφή της συλλογής κόμικς».

Οι τρεις αδελφοί εντόπισαν συνολικά έξι κόμικ, μεταξύ τους και το Superman #1, κρυμμένα στη σοφίτα κάτω από μια στοίβα ξεθωριασμένων εφημερίδων, μέσα σε ένα χάρτινο κουτί και ανάμεσα σε ιστούς αράχνης το 2024, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του οίκου.

Περίμεναν μερικούς μήνες πριν επικοινωνήσουν με τη δημοπρασία, αλλά όταν τελικά το έκαναν, ο αντιπρόεδρος της Heritage Auctions, Λον Άλεν, τους επισκέφθηκε στο Σαν Φρανσίσκο μέσα σε λίγες μέρες, σύμφωνα με τον οίκο.

Οι αδελφοί, που έχουν επιλέξει να παραμείνουν ανώνυμοι, είναι «στα 50 και 60 τους, και η μητέρα τους πάντα τους έλεγε ότι είχε μια ακριβή συλλογή κόμικ, αλλά ποτέ δεν τους την έδειξε», δήλωσε ο Άλεν στο δελτίο Τύπου.

«Είναι μια ανατροπή της παλιάς ιστορίας “η μαμά πέταξε τα κόμικ μου”».

Η μητέρα τους είχε κρατήσει τα κόμικ από τότε που εκείνη και ο αδελφός της τα αγόρασαν, μεταξύ της Μεγάλης Ύφεσης και της αρχής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αναφέρει ο οίκος. Ο Άλεν πρόσθεσε ότι το δροσερό κλίμα της βόρειας Καλιφόρνιας ήταν ιδανικό για τη διατήρηση παλιού χαρτιού. «Αν ήταν σε σοφίτα εδώ στο Τέξας, θα είχε καταστραφεί», είπε.

Αυτό βοήθησε την CGC, μια μεγάλη εταιρεία αξιολόγησης κόμικ, να δώσει στο αντίτυπο του Superman #1 βαθμολογία 9,0 στη δεκάβαθμη κλίμακα — ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 8,5. Με τιμή πώλησης άνω των 9 εκατ. δολαρίων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών), το Superman #1 ξεπέρασε εύκολα το προηγούμενο πιο ακριβό κόμικ όλων των εποχών κατά 3 εκατ. δολάρια. Το Action Comics No. 1, η έκδοση του 1938 που παρουσίασε για πρώτη φορά τον Superman, είχε πουληθεί πέρυσι για 6 εκατ. δολάρια.

Ο μικρότερος αδελφός δήλωσε στο δελτίο Τύπου της Heritage ότι το κουτί είχε μείνει ξεχασμένο στο πίσω μέρος της σοφίτας.

«Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η ζωή έφερε απώλειες και αλλαγές», είπε. «Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας έγιναν προτεραιότητα, και το κουτί με τα κόμικ, που κάποτε είχε φυλαχτεί με φροντίδα και πρόθεση, ξεχάστηκε. Μέχρι τα περασμένα Χριστούγεννα».

Πρόσθεσε: «Αυτή δεν είναι απλά μια ιστορία για παλιό χαρτί και μελάνι. Δεν ήταν ποτέ μόνο ένα συλλεκτικό αντικείμενο.

Είναι μια μαρτυρία για τη μνήμη, την οικογένεια και τους απρόσμενους τρόπους με τους οποίους το παρελθόν επιστρέφει σε εμάς».

