Διατυπώσεις που μοιάζουν να έχουν μεταφραστεί απευθείας από τα ρωσικά εντοπίζονται στο αμερικανικό «ειρηνευτικό σχέδιο» για την Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το ποιος πραγματικά συνέγραψε το κείμενο καθώς ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι η πρόταση συντάχθηκε από τον απεσταλμένο του Πούτιν μαζί με τον ειδικό εκπρόσωπο του Τραμπ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ορισμένες από τις φράσεις στο αμερικανικό «ειρηνευτικό σχέδιο» για την Ουκρανία φαίνεται πως έχουν αρχικά γραφτεί στα ρωσικά. Σε αρκετά σημεία, η διατύπωση λειτουργεί στη ρωσική γλώσσα, αλλά ακούγεται παράξενη στα αγγλικά.

Το τρίτο σημείο του σχεδίου των 28 σημείων αναφέρει: «It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and Nato will not expand further».

Το «It is expected», σύμφωνα με την ανάλυση του βρετανικού δικτύου, αποτελεί μια δυσανάγνωστη, αδέξια παθητική κατασκευή στα αγγλικά. Αντίθετα, η ρωσική εκδοχή — ожидается (ozhidayetsya) — έχει νόημα και αποτελεί οικεία δομή στη ρωσική γλώσσα.

Άλλες «ρωσικότητες» που φαίνεται να έχουν παρεισφρήσει στο κείμενο περιλαμβάνουν τις λέξεις неоднозначности («ασάφειες» ή «διφορούμενα») και закрепить («να κατοχυρωθεί»).

Ο Λευκός Οίκος έχει αναγνωρίσει ότι ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, συνέγραψε την πρόταση μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Οι δύο άνδρες κατέληξαν στο κείμενο κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Μαϊάμι.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της αποκλείστηκαν από τη διαδικασία σύνταξης.



