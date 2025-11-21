Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, μίλησαν τηλεφωνικώς το βράδυ της Παρασκευής σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Ο Μερτς θα ενημερώσει τώρα τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να συντονίσουν τα επόμενα βήματα.

«Μόλις συζήτησα το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία με τον Αμερικανό πρόεδρο στη διάρκεια μιας καλής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας. Συμφωνήσαμε στα επόμενα βήματα σε επίπεδο συμβούλων. Τώρα θα ενημερώσω τους Ευρωπαίους εταίρους», ανέφερε ο Μερτς σε ανάρτησή του.

I just discussed the plan for peace for Ukraine with @POTUS in a good and confidential phone call. We have agreed on the next steps at the advisors’ level. I will now brief the European partners. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 21, 2025

Το αμερικανικό σχέδιο δίνει στη Ρωσία, η οποία κερδίζει έδαφος στο πεδίο της μάχης και ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, πολλά από αυτά που επιδιώκει.

Η συζήτηση γύρω από το σχέδιο αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, στην οποία συμμετέχουν αυτό το Σαββατοκύριακο οι ηγέτες των ισχυρότερων ευρωπαϊκών χωρών, παρά το μποϊκοτάζ από τον Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

