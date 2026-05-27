Η Ρωσία και η Ουκρανία εξαπέλυσαν για μία ακόμη νύκτα σφοδρές επιθέσεις με drones και πυραύλους η μία εναντίον της άλλης.

Στην Ταγκανρόγκ της νότιας Ρωσίας, ένα σημαντικό λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα με πυραύλους, όπως ανακοίνωσε στο Telegram η δήμαρχος της πόλης Σβετλάνα Καμπούλοβα.

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ειδησεογραφικό ιστότοπο Astra, από την επίθεση υπέστη ζημιές ένα εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών.

Ουκρανικές επιθέσεις είχαν επίσης στόχο τις περιφέρειες Τουάπσε, Βορονέζ και την Κριμαία, πρόσθεσε το Astra.

Στην πόλη Τουάπσε, στη Μαύρη θάλασσα, ένα τοπικό διυλιστήριο έγινε για μία ακόμη φορά στόχος του Κιέβου. Προς το παρόν δεν είναι σαφές το εύρος των ζημιών. Συντρίμμια από drones προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στη Βορονέζ στρατιωτικό αεροδρόμιο χτυπήθηκε σε ουκρανική επίθεση.

Στο μεταξύ στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν περισσότερα από 20 drones πάνω από το λιμάνι της Σεβαστούπολης, με την Ουκρανία να χρησιμοποιεί και πυραύλους Storm Shadow για την επίθεση αυτή, όπως κατήγγειλε ο κυβερνήτης της Μιχαΐλ Ραζβαζάγεφ.

Με βάση τα προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ σημείωσε ότι κάποια κτίρια -- ανάμεσά τους το παράρτημα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Κριμαία και μια οκταώροφη πολυκατοικία-- υπέστησαν ζημιές.

Οι πύραυλοι Storm Shadow κατασκευάζονται από μια γαλλοβρετανική κοινοπραξία. Η Ρωσία έχει στο παρελθόν καλέσει τους πρεσβευτές της Βρετανίας και της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση των όπλων αυτών από την Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει κάνει προς το παρόν κανένα σχόλιο για τα πλήγματα αυτά. Τη Δευτέρα είχε επισημάνει ότι χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να καταστρέψει ένα ρωσικό σημείο διοίκησης και ελέγχου και επικοινωνιών σε ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή στην επαρχία Λουχάνσκ της Ουκρανίας.

Συνολικά η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 140 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Έξι τραυματίες στην Ουκρανία

Στο μεταξύ στην Ουκρανία έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Για την επίθεση αυτή ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε drones, το πυροβολικό και κατευθυνόμενες βόμβες, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας, ο Ολεκσάντρ Χάνσα.

Παράλληλα από τα ρωσικά πλήγματα στην πόλη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ πλήγματα αναφέρθηκαν και στην επαρχία Τσερνίχιβ.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 163 drones εναντίον της Ουκρανίας από τις 18:00 χθες το απόγευμα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

