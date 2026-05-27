Ολυμπιακός: Το έριξαν στον χορό αγκαλιά με την κούπα της Ευρωλίγκας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το… έκαψε για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός - Η πόζα του Γουόκαπ με την ελληνική σημαία

Ολυμπιακός

Το έριξε - στα μέτρα του δυνατού - έξω ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν την Κυριακή στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας.

Το βράδυ της Τρίτης οι αδερφοί Αγγελόπουλοι παρέθεσαν δείπνο στην ομάδα ώστε να γιορταστεί η επιτυχία των Πειραιωτών.

Παίκτες, προπονητές και πρόεδροι έδειξαν σε μεγάλο κέφι. Μάλιστα, το έριξαν στον χορό, κρατώντας και την πολυπόθητη κούπα. Ξεχώρισε για το ντύσιμό του ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος επίσης πήρε στα χέρια του μία μεγάλη ελληνική σημαία και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός δείπνο
