Ρέθυμνο: Ο γαμήλιος τουρισμός ως «όχημα» για είσοδο στην αγορά της Ινδίας

Στον γαμήλιο τουρισμό ως μία από τις πλέον ελπιδοφόρες διαδρομές για την προσέγγιση της ινδικής αγοράς στρέφει το βλέμμα του το Ρέθυμνο, επιχειρώντας να τοποθετηθεί έγκαιρα σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές δεξαμενές διεθνώς και να διεκδικήσει επισκέπτες υψηλής δαπάνης με ενδιαφέρον για εμπειρίες, πολιτισμό και αυθεντική φιλοξενία.

Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο, με αντικείμενο τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με την Ινδία και τη διαμόρφωση ενός πιο στοχευμένου πλαισίου προσέγγισης της συγκεκριμένης αγοράς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Νίκος Κουμνάς σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν αφορά απλώς την αναζήτηση νέων αφίξεων, αλλά την έγκαιρη προετοιμασία του προορισμού για μια αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η Κρήτη και το Ρέθυμνο να γνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του Ινδού επισκέπτη και να διαμορφώσουν ένα προϊόν που θα απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Υπογράμμισε ακόμη ότι η προσέγγιση της Ινδίας δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», αλλά απαιτεί ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου μέσα από τον πολιτισμό, την αυθεντικότητα, τη γαστρονομία, την ιστορία και τη φιλοξενία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον γαμήλιο τουρισμό, καθώς η Ινδία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές γάμων παγκοσμίως, με διοργανώσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια μιας τελετής και εξελίσσονται σε πολυήμερα ταξίδια εμπειρίας. Όπως αναφέρθηκε, ένας ινδικός γάμος μπορεί να διαρκεί έως επτά ημέρες, να συγκεντρώνει από 150 έως και 400 επισκέπτες και να συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλή τουριστική δαπάνη.

Στο σημείο αυτό η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Πέπη Μπιρλιράκη παρουσίασε τις δυνατότητες του προορισμού και την προσπάθεια που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας προς τη διεθνή αγορά.

Όπως ανέφερε, το Ρέθυμνο διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στον γαμήλιο τουρισμό, με περίπου 15 wedding planners να δραστηριοποιούνται στην περιοχή και με δυνατότητες διοργάνωσης τελετών και εκδηλώσεων σε ένα ευρύ φάσμα τοποθεσιών.

Σύμφωνα με την ίδια, η προβολή του Ρεθύμνου δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις ξενοδοχειακές υποδομές αλλά να αναδεικνύει στην Ινδία συνολικά την αυθεντική εμπειρία του τόπου, μέσα από παρουσιάσεις που περιλαμβάνουν τον πολιτισμό, το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, τους τοπικούς παραγωγούς, τη γαστρονομία, το φυσικό περιβάλλον και εναλλακτικές δραστηριότητες όπως το birdwatching.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να αναδειχθεί ότι το Ρέθυμνο μπορεί να προσφέρει ένα πλήρες και οργανωμένο ταξιδιωτικό πρόγραμμα που εκτείνεται πέρα από τη διαμονή και μπορεί να υποστηρίξει τουρισμό σε δωδεκάμηνη βάση.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Οικονομίας Άγγελος Τσαβδαρής υπογράμμισε ότι η Ινδία αποτελεί μία αγορά τεράστιας δυναμικής, η οποία δεν μπορεί να προσεγγιστεί με παραδοσιακές μεθόδους προβολής αλλά απαιτεί σταθερή παρουσία, σχέσεις εμπιστοσύνης και στοχευμένη συνεργασία.

Όπως ανέφερε, οι Ινδοί ταξιδιώτες δεν αναζητούν αποκλειστικά το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», αλλά δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον πολιτισμό, στη γαστρονομία και στην εμπειρία φιλοξενίας, ενώ ο γαμήλιος τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο άμεσες εισόδους της Κρήτης σε αυτή την αγορά.

Ο ίδιος συνέδεσε τον τουρισμό και με τη δημιουργία ευρύτερων οικονομικών συνεργειών, σημειώνοντας ότι η γνωριμία με έναν τόπο συχνά λειτουργεί ως η πρώτη επαφή που μπορεί να οδηγήσει σε επενδυτική δραστηριότητα και μακροχρόνιες σχέσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι δημιουργεί νέες δυνατότητες για την Κρήτη, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν χωρίς οργανωμένη προβολή και ουσιαστική παρουσία στην αγορά της Ινδίας.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, από την πλευρά του, στάθηκε στη σχέση που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της ινδικής κοινότητας.

Όπως ανέφερε, στο Ρέθυμνο δραστηριοποιείται η μεγαλύτερη ινδική κοινότητα της χώρας, με ανθρώπους που έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου και έχουν κερδίσει την εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η προσέγγιση της Ινδίας δεν αφορά μόνο την αύξηση αφίξεων αλλά και τη διαμόρφωση ενός πιο ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου.

Στο μεταξύ ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανόλης Τσακαλάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) που προγραμματίζεται στην Κρήτη με τη συμμετοχή μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών από την Ινδία.

Όπως σημείωσε, οι επαγγελματίες που θα επισκεφθούν το νησί διαθέτουν εμπειρία από απαιτητικές αγορές και υψηλού επιπέδου τουριστικά προϊόντα και η παρουσία τους αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση για την Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο προγραμματίζεται επίσκεψη Ινδών tour operators σε Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθι, με στόχο να γνωρίσουν το τουριστικό προϊόν και να αναπτυχθούν συνεργασίες με επιχειρήσεις και φορείς.

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια αγορά που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς τουριστικές ροές τα επόμενα χρόνια, οι φορείς του Ρεθύμνου εξέφρασαν την προσδοκία ότι η παρούσα πρωτοβουλία θα αποτελέσει την αφετηρία μιας πιο σταθερής και ουσιαστικής σχέσης με την Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

