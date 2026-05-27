Ο Πούτιν δώρισε τέσσερις τίγρεις του Αμούρ στο Καζακστάν

Η Ρωσία παρέδωσε στο Καζακστάν τέσσερις τίγρεις του Αμούρ, εκ των οποίων οι δύο είναι ακόμη μικρά, για να βοηθήσει τη χώρα να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε άρθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της επίσκεψής του στη χώρα της Κεντρικής Ασίας αυτήν την εβδομάδα.

Το πλούσιο σε ενεργειακούς πόρους και κρίσιμης σημασίας ορυκτά Καζακστάν συνορεύει με τη Ρωσία και είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας σε μια περιοχή στην οποία η Κίνα και οι ΗΠΑ επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους.

Τα τέσσερα ζώα, τα οποία αιχμαλωτίστηκαν στην περιφέρεια του Χαμπάροφσκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Καζακστάν, δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Πούτιν στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, και αυτά πρόκειται σύντομα να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον.

Η χρήση ζώων για την προώθηση διπλωματικών προσπαθειών δεν είναι κάτι που δεν συνηθίζει ο Πούτιν.

Το 2022, η Ρωσία έστειλε 30 γκρι καθαρόαιμα άλογα στη Βόρεια Κορέα, καθώς οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είναι γνωστός για τις ιππευτικές του ικανότητες.

Το Καζακστάν, το οποίο προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό τίγρεων στην Κεντρική Ασία, θεωρεί την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Κασπίας, είδος που έχει εξαφανιστεί. Η ρωσική αυτή κίνηση ενισχύει τον αριθμό των ζώων αυτών στη χώρα, τα οποία είχαν σταλεί προηγουμένως από την Ολλανδία.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πούτιν θα επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας που θα ορίζει τις παραμέτρους για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Καζακστάν, το οποίο δεν παράγει πυρηνική ενέργεια τώρα, και θα συζητήσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα μέσω της χώρας αυτής, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

