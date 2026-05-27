Στόχος τριών νεαρών έγινε χθες το βράδυ αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ στο Αιγάλεω.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, επί της Λεωφόρου Κηφισού 97. Οι τρεις δράστες, ηλικίας 23, 21 και 17 ετών, αφαίρεσαν μεγάλο αριθμό καλωδίων και στη συνέχεια, τα φόρτωσαν σε αυτοκίνητο και διέφυγαν από το σημείο.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα των δραστών στη συμβολή της Λ. Κηφισού, με την οδό Πέτρου Ράλλη.

Μόλις οι νεαροί αντιλήφθηκαν την παρουσία των αρχών, επιχείρησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν για διακεκριμένη κλοπή και απείθεια.

Από τον έλεγχο των στοιχείων τους προέκυψε ότι σε βάρος του ενός εκκρεμούσε ήδη καταδικαστική απόφαση επίσης για διακεκριμένη κλοπή.

Πηγή: skai.gr

