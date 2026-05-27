Ο Νταν Γκρίνι, ο οποίος έγραψε το διαβόητο επεισόδιο των «Simpsons» το 2000 που αναφερόταν σε έναν «πρόεδρο Τραμπ», ανακοίνωσε τη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2028, ως «προοδευτικός Ρεπουμπλικάνος».

Ο σεναριογράφος των Simpsons που «προέβλεψε» την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κάνει τη δική του προσπάθεια για τον Λευκό Οίκο δεκαετίες αργότερα.

Ο Γκρίνι, επί σειρά ετών σεναριογράφος και παραγωγός της βραβευμένης με Emmy σειράς κινουμένων σχεδίων, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του την Τρίτη, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «έναν προοδευτικό Ρεπουμπλικάνο στην παράδοση του Αβραάμ Λίνκολν και του Θίοντορ Ρούσβελτ».

Το βίντεο της ανακοίνωσης της εκστρατείας του Γκρίνι εκμεταλλεύεται τη φήμη του ανάμεσα στους θαυμαστές των Simpsons ως του φαινομενικά διορατικού δημιουργού που έγραψε το προφητικό επεισόδιο του 2000 «Bart to the Future». Στο επεισόδιο, η Λίζα Σίμπσον παρουσιάζεται σε ένα άλμα στο μέλλον ως η πρώτη ετεροφυλόφιλη γυναίκα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη «δημοσιονομική στενότητα» που της άφησε ο προκάτοχός της, ο «πρόεδρος Τραμπ».

Ντυμένος με μια ρόμπα και μια περούκα μάγου ως έμμεση αναφορά στο πώς κάποιοι τον έχουν αποκαλέσει «Προφήτη», ο 61χρονος Γκρίνι «προβλέπει» πολιτική απελπισία από το σημερινό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Ο Τραμπ, ο Βανς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη τους [στις Ηνωμένες Πολιτείες]», λέει. «Υπάρχει χρήμα, δύναμη και ασφάλεια γι' αυτούς, αλλά όχι για εσάς».

«Στην Αμερική, η κυβέρνηση υποτίθεται ότι εργάζεται για όλους. Δημοκρατία για όλους, λογοδοσία για όλους, ευημερία για όλους. Πρέπει να το αποκαταστήσουμε αυτό», συνέχισε. «Θα ήθελα πολύ να βοηθήσω, αλλά δεν είμαι δικηγόρος. Είμαι απλώς ένας αυτοαποκαλούμενος προφήτης… που πήγε σε νομική σχολή, αποφοίτησε, πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου... Μισό λεπτό! Είμαι δικηγόρος!»

Στη συνέχεια, ο Γκρίνι μεταμορφώνεται σε έναν καλοντυμένο πολιτικό για να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του, η οποία, όπως λέει, επικεντρώνεται στην «απόρριψη των συμβουλών της απελπισίας».

«Η πλατφόρμα του περιλαμβάνει την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών παράλληλα με προοδευτικές πολιτικές, όπως η καθολική υγειονομική περίθαλψη και το Green New Deal, ενοποιημένες κάτω από την κεντρική ιδέα της εκστρατείας για την οικοδόμηση μιας Αμερικής που εργάζεται για όλους», αναφέρει ένα δελτίο τύπου από την εκστρατεία του Γκρίνι.

Μπορεί να εκπλήξει κάποιους το γεγονός ότι ο Γκρίνι κατεβαίνει ως Ρεπουμπλικάνος. Όμως ο κάτοχος τεσσάρων βραβείων Emmy, ο οποίος έχει επίσης γράψει για το «The Office» και το «Borat», παραδέχεται ότι «έχει ψηφίσει περιστασιακά Ρεπουμπλικάνους».

Η εκστρατεία του αναφέρει ότι η υποψηφιότητά του αποτελεί «μια προσπάθεια να προσελκύσει Αμερικανούς πέρα από ιδεολογικές γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της βάσης των Ρεπουμπλικάνων», καθώς και «μια προσπάθεια να γεφυρωθούν τα παγιωμένα χάσματα και να εκφραστεί ένα ευρύτερο αίσθημα κοινού εθνικού σκοπού».

Ο Γκρίνι ολοκλήρωσε την ανακοίνωση της εκστρατείας του με χιούμορ, κάνοντας μια αναφορά στη διαβόητη φήμη του: «Όσο για το τι θα συμβεί στη συνέχεια… θα πρέπει απλώς να περιμένουμε και να δούμε. Εσείς, τουλάχιστον. Εγώ, στην πραγματικότητα, ξέρω πώς καταλήγει».

Πηγή: skai.gr

