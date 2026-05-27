Αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο η φετινή συναυλία του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στο Καλλιμάρμαρο

Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη μετά τις 13.00 η προπώληση εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στο Καλλιμάρμαρο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 14 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο εμπνευστής της κοινωνικής αυτής δράσης, Γιάννης Σπανολιός.

Τίτλος της φετινής συναυλίας του «ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»: «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία - Μάνος Λοΐζος».

«Μάνος Λοΐζος, συγκλονιστικό έργο, πολλά τραγούδια» σημείωσε ο κ Σπανολιός.

Πρόσθεσε ότι στη συναυλία θα συμμετέχουν πάρα πολλά μεγάλα ονόματα...από τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάττι, Ελένη Τσαλιγοπούλου κα.

«Όπως πάντα, η συναυλία γίνεται με σκοπό να συγκεντρώσουμε χρήματα, να αγοράσουμε πετρέλαια τα οποία θα φυτέψουμε το φθινόπωρο, το επόμενο φθινόπωρο και χειμώνας θα είναι βουνά μας. Οπότε όσοι θέλετε, όσοι μπορείτε, ελάτε, θα ευχαριστηθείτε, θα χαρείτε και συγχρόνως θα προσφέρετε κάτι στην κοινωνία και σε όλους μας. Και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό το που παίρνει αυτή τη ζωή το Καλλιμάρμαρο, κάθε Σεπτέμβριο, όλοι μαζί γινόμαστε μια παρέα και τραγουδάμε. Είναι μοναδικό τώρα αυτό το πράγμα», ανέφερε.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι στο ticketmaster.gr.

Ο κ Σπανολιός ενημέρωσε τέλος ότι το «Όλοι μαζί μπορούμε» ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts. Δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα.

Πηγή: skai.gr

