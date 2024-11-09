Μετά την πρόσφατη απόρριψη της Χάμας της τελευταίας πρότασης για την επίτευξη συμφωνίας για τους ομήρους, οι ΗΠΑ είπαν στο Κατάρ ότι η παρουσία της Χαμάς στη Ντόχα δεν είναι πλέον αποδεκτή και ζήτησαν από το εμιράτο να διώξει την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση.

To αίτημα των ΗΠΑ έγινε πριν από σχεδόν δέκα ημέρες και φαίνεται ότι έγινε αποδεκτό από το Κατάρ.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται Αμερικανούς και Καταριανούς αξιωματούχους, το Κατάρ συμφώνησε να διώξει τη Χαμάς από τη χώρα, μετά από μήνες αποτυχημένων προσπαθειών να πείσουν την οργάνωση – της οποίας οι κορυφαίοι ηγέτες διαμένουν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα – να αποδεχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

«Αφού απέρριψε επανειλημμένες προτάσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, οι ηγέτες της Χαμάς δεν θα πρέπει πλέον να είναι ευπρόσδεκτοι στις πρωτεύουσες οποιουδήποτε Αμερικανού εταίρου» δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης

Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς είπε ότι οι αναφορές ότι το Κατάρ συμφωνεί να εκδιώξει αξιωματούχους της οργάνωσης από τη Ντόχα είναι «αβάσιμες» και «τακτική πίεσης», προσθέτοντας ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν χωρίς να τεκμηριώνονται.

Πηγή: skai.gr

