Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από την επιδρομή ρωσικών drones που έπληξαν την περιφέρεια της Οδησσού στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα, τοπικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ, από την επιδρομή υπέστησαν ζημιές πολυόροφα κτίρια, κατοικίες, και αποθήκες, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο παιδιά. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν τα ρωσικά drones καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αεράμυνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εκδήλωσης επιθέσεων ρωσικών drones κατά της Οδησσού, σύμφωνα με τον Κίπερ.

Άλλα 32 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε 10 περιοχές της Ουκρανίας, ενώ 18 «χάθηκαν», σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, πιθανότατα να είχαν μπλοκαριστεί ηλεκτρονικά.

Επίσης, πλήγμα από ρωσική βόμβα δέχθηκε τη νύχτα και ένας πολυσύχναστος αυτοκινητόδρομος στη βορειοανατολική επαρχία Χάρκοβο, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιχόρ Τερεκόοφ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος έφτασε το πρωί στο Κίεβο διαβεβαίωσε την Ουκρανία για την ευρωπαϊκή υποστήριξη. «Η υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία ήταν η προσωπική μου προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας μου και θα παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ», έγραψε στο X.

Στη Ρωσία, το υπουργείο Άμυνας είπε ότι 50 ουκρανικά drones καταστράφηκαν σε επτά ρωσικές περιοχές — περισσότερες από τις μισές πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία.

