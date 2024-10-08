Της Αθηνάς Παπακώστα

Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωνε «αλλάζουμε την πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή», ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυε νέο μπαράζ επιδρομών κατά του Λιβάνου πλήττοντας 120 στόχους της Χεζμπολάχ σε μία ώρα.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο περνούν σε νέα φάση αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις φαίνεται να δημιουργούν μέτωπο μέχρι τη θάλασσα. Ειδικότερα, προειδοποίησαν για επέκταση των επιχειρήσεών τους στην παράκτια ζώνη του νότιου Λιβάνου ανακοινώνοντας ότι απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να πηγαίνει στην ακτή, ή και να επιβιβάζεται σε βάρκες, από την πόλη της Σιδώνας και προς τα νότια – μπλοκάροντας σχεδόν το ένα τρίτο των ακτών της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ανήμερα της μαύρης επετείου της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση με πυραύλους, οι οποίοι έφτασαν μέχρι το Τελ Αβίβ τραυματίζοντας δύο γυναίκες. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εκτόξευσε εκ νέου πυραύλους κατά της ισραηλινής επικράτειας και οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για δύο πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει νωρίτερα ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα δε, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βύθισαν και πάλι τη Βηρυτό στο χάος και τον τρόμο χτυπώντας εκ νέου τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου με το βρετανικό δίκτυο BBC να αναφέρει πως στο Τελ Αβίβ σήμαναν και πάλι οι σειρήνες συναγερμού καθώς η Χεζμπολάχ απάντησε εξαπολύοντας βλήματα κατά του κεντρικού Ισραήλ, στοχεύοντας στρατιωτική βάση.

«Όσο ο εχθρός απειλεί την ύπαρξή μας και την ειρήνη στη χώρας μας, εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Όσο υπάρχουν απαχθέντες στη Γάζα, εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Δεν θα τους εγκαταλείψουμε. Εγώ δεν θα τους εγκαταλείψω. Όσο οι πολίτες του Ισραήλ δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε», τόνιζε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθαρίζοντας ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Καθώς όμως η ισραηλινή ηγεσία προετοιμάζεται για την απάντησή της κατά της Τεχεράνης, ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμάσει δέκα διαφορετικά επιχειρησιακά σχέδια ως απάντηση για τα αντίποινα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ιρανικές στρατιωτικές πηγές, που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Tasnim – το οποίο που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, «η απάντηση της Τεχεράνης δεν θα συνιστά απαραιτήτως μία ανταπόδοση ισοδύναμη της δράσης των Ισραηλινών, αλλά μπορεί να είναι μία περισσότερο σκληρή απάντηση κατά στόχων που θα καταστήσουν τα αντίποινα του Ισραήλ αναποτελεσματικά».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, αν και επανέλαβε ότι δεν επιθυμεί μια επέκταση του πολέμου στην περιοχή δήλωσε πως η Τεχεράνη «δεν φοβάται τον πόλεμο και θα απαντήσει με αποφασιστικότητα και με τρόπο κατάλληλο σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.