Αλληλεγγύη με το Ισραήλ και ξεκάθαρη απόρριψη του αντισημιτισμού ζήτησε απόψε από τους πολίτες στη Γερμανία ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης για την πρώτη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Την ίδια ώρα χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν μέρος σε διαδηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις κλιμακώθηκαν σε βίαιη αντιπαράθεση με την αστυνομία.

Στο πλαίσιο της διαθρησκειακής λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα απόψε στoν ευαγγελικό Ναό Αυτοκράτορα Γουλιέλμου, γνωστή ως «Εκκλησία Μνήμης» (Gedächtnis-Kirche), ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ μίλησε για την ευθύνη της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ, υπενθυμίζοντας τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τους ναζί σε βάρος των Εβραίων. Αναφερόμενος ωστόσο στην σημερινή σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος έκανε λόγο και για «όρια στο δικαίωμα της αυτοάμυνας». Το «ποτέ ξανά», τόνισε, σημαίνει να μην επιτρέπουμε ποτέ ξανά να εξαπλωθεί το απάνθρωπο φυλετικό μίσος, ο αντισημιτισμός και ο υπερεθνικισμός στην Γερμανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη καμπή. «Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 βιώνουμε και σε γερμανικά σχολεία και πανεπιστήμια, σε πολιτιστικά ιδρύματα, στους δρόμους και στα ΜΜΕ το πώς αυτός ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή απειλεί να μας διαλύσει», εξήγησε και δήλωσε κατηγορηματικά ότι «το να απειλείς Εβραίους ή να διαδηλώνεις υπέρ μιας Μέσης Ανατολής χωρίς κράτος του Ισραήλ είναι αντισημιτισμός». «Δεν επιτρέπεται να το δεχτούμε και δεν πρόκειται να το δεχτούμε ποτέ. Και είναι και ευθύνη της Γερμανίας να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ όταν η πατρίδα των Εβραίων δέχεται επίθεση», πρόσθεσε ο κ. Σταϊνμάιερ, σημειώνοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι «αυτός ο πόλεμος έχει ήδη σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, έχει φέρει πολλά δεινά και για τους Ισραηλινούς και για τους Παλαιστίνιους και τώρα επίσης και για τον λαό του Λιβάνου».

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ισραήλ, η Πύλη του Βρανδεμβούργου φωταγωγήθηκε απόψε στα χρώματα της ισραηλινής σημαίας, ενώ στην πρόσοψη του κτιρίου του εκδοτικού οίκου «Axel Springer» (BILD, Die Welt) προβάλλονται φωτογραφίες των ομήρων που κρατούνται ακόμη από την Χαμάς, με το χάσταγκ «Φέρτε τους πίσω τώρα».

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν εναντίον του Ισραήλ, σε κάποιες περιπτώσεις τιμώντας τους «μάρτυρες» της Χαμάς που σκοτώθηκαν 7ης Οκτωβρίου 2023. Στην κεντρική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Νοϊκέλν και Κρόιτσμπεργκ σημειώθηκαν και επεισόδια, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν μπουκάλια εναντίον αστυνομικών, ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Το Ισραήλ είναι τρομοκρατικό κράτος», «Όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ψέματα» ή το απαγορευμένο, καθώς υπονοεί εξαφάνιση του Ισραήλ, «Από το ποτάμι ως τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη». Στην εν λόγω συγκέντρωση συμμετείχε και η σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία μάλιστα φορούσε και την παραδοσιακή παλαιστινιακή καφίγια. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και σε άλλες γερμανικές πόλεις. Στην Βαυαρία, ο πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ συμμετείχε σε εκδήλωση μνήμης σε συναγωγή του Μονάχου, όπου καταχειροκροτούμενος δήλωσε ότι «η εβραϊκή ζωή στην Βαυαρία έχει την εγγύηση ότι μια επίθεση εναντίον των Εβραίων είναι επίθεση εναντίον όλων μας» και επέκρινε το Ιράν για «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

