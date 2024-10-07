Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να πλήξει τα παράλια του νότιου Λιβάνου

Διευρύνει τις επιχειρήσεις του ο ισραηλινός στρατός στον Λίβανο, καθώς σύμφωνα με νέα προειδοποίηση κάλεσε του κατοίκους να μην πηγαίνουν στις παραλίες ή στη θάλασσα της περιοχής αυτής.

Ειδικότερα, το Ισραήλ καλεί τους πολίτες του Λιβάνου να αποφύγουν την ακτογραμμή νότια του ποταμού Αουάλι και να μην χρησιμοποιούν βάρκες – προειδοποιώντας ότι σύντομα θα αναλάβει δράση κατά της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε να βρίσκεστε στη θάλασσα ή στην παραλία από τώρα μέχρι νεωτέρας. Το να βρίσκεστε στην παραλία ή να χειρίζεστε βάρκες στην περιοχή νότια της γραμμής του ποταμού Αουάλι αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Avichay Adraee στο X.

#عاجل ‼️ 🔴 تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً



⭕️نشاط #حزب_الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله الإرهابي

⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/18CLRrpoF1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024

Πηγή: skai.gr

