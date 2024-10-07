Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να πλήξει τα παράλια του νότιου Λιβάνου

Το Ισραήλ καλεί τους πολίτες του Λιβάνου να αποφύγουν την ακτογραμμή νότια του ποταμού Αουάλι και να μην χρησιμοποιούν βάρκες 

Λίβανος

Διευρύνει τις επιχειρήσεις του ο ισραηλινός στρατός στον Λίβανο, καθώς σύμφωνα με νέα προειδοποίηση κάλεσε του κατοίκους να μην πηγαίνουν στις παραλίες ή στη θάλασσα της περιοχής αυτής.

Ειδικότερα, το Ισραήλ καλεί τους πολίτες του Λιβάνου να αποφύγουν την ακτογραμμή νότια του ποταμού Αουάλι και να μην χρησιμοποιούν βάρκες – προειδοποιώντας ότι σύντομα θα αναλάβει δράση κατά της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε να βρίσκεστε στη θάλασσα ή στην παραλία από τώρα μέχρι νεωτέρας. Το να βρίσκεστε στην παραλία ή να χειρίζεστε βάρκες στην περιοχή νότια της γραμμής του ποταμού Αουάλι αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Avichay Adraee στο X.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Χεζμπολάχ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark