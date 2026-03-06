Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτελεί στόχο των επιθέσεων που συνδέονται με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος, σε συνέντευξή του στο Sky News. Διευκρίνισε πως τα περιστατικά που σημειώθηκαν αφορούσαν τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, τονίζοντας ωστόσο ότι τα πρόσφατα περιστατικά συναγερμού στις βρετανικές βάσεις αντιμετωπίστηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα ούτε σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Κόμπος χαιρέτισε την ανάπτυξη πρόσθετων στρατιωτικών μέσων από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του αντιτορπιλικού HMS Dragon και των δύο ελικοπτέρων Wildcat που φτάνουν σήμερα στο νησί και έχουν την δυνατότητα να καταρρίπτουν ντρόουν. Παράλληλα τόνισε πως η Λευκωσία συνεργάζεται στενά και με άλλες χώρες για την ενίσχυση της ασφάλειας της. Όπως ανέφερε, ήδη υπάρχει υποστήριξη από την Ελλάδα, την Γαλλία και την Ισπανία.

Την ίδια στιγμή σημείωσε πως ο ρόλος της Κύπρου στην τρέχουσα κρίση, αλλά και διαχρονικά, είναι κυρίως ανθρωπιστικός. «Η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας στην περιοχή. Ο ρόλος μας είναι κυρίως ανθρωπιστικός. Διευκολύνουμε απομακρύνσεις πολιτών και παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη σε πολίτες πολλών χωρών», τόνισε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε πως μέσα σε 24 ώρες επαναπατρίστηκαν περίπου 500 Κύπριοι και Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή τα δύο τρίτα όσων επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η καθημερινότητα στο νησί συνεχίζεται κανονικά, με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και εκατοντάδες πτήσεις να φτάνουν στη χώρα.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κόμπος εκτίμησε ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση, σημειώνοντας ότι η ένταση φαίνεται να εντείνεται.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για διάλογο κατέληξε τονίζοντας για μια ακόμη φορά πως «η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος μας είναι ανθρωπιστικός. Ωστόσο όλοι επηρεάζονται από τις εξελίξεις, από την ενεργειακή ασφάλεια έως τη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.