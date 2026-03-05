Η Ισπανία θα στείλει φρεγάτα στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας της Ιβηρικής στη σκιά της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα της "Χριστόφορος Κολόμβος" (Cristóbal Colón) στην Κύπρο, μαζί με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle της Γαλλίας και άλλα πλοία του ελληνικού ναυτικού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας.

Η ισπανική φρεγάτα, η οποία θα καταπλεύσει στην Κρήτη (Σούδα) γύρω στις 10 Μαρτίου, χρησιμοποιείται για μέτρα αεράμυνας.

Ιταλία και Ολλανδία επίσης στέλνουν ναυτική δύναμη για την προστασία της Κύπρου τις επόμενες ημέρες. Στην περιοχή επιχειρούν ήδη τα ελληνικά πλοία, καταπλέουν οι Γάλλοι και θα αναπτυχθεί και βρετανικό αντιτορπιλικό.

Γιατί η επιλογή της φρεγάτας "Cristóbal Colón" είναι κρίσιμη;

Η συγκεκριμένη φρεγάτα κλάσης Álvaro de Bazán θεωρείται ένα από τα πιο ικανά πλοία στον κόσμο για έναν και μοναδικό λόγο: το σύστημα Aegis.

Αντιπυραυλική Ομπρέλα: Διαθέτει το ίδιο σύστημα ραντάρ και κατευθυνόμενων πυραύλων (SM-2 και ESSM) με τα αμερικανικά αντιτορπιλικά. Είναι σχεδιασμένη να εντοπίζει και να καταρρίπτει εκατοντάδες απειλές ταυτόχρονα, από drones μέχρι βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνδεση με Κρήτη & Κύπρο: Το γεγονός ότι θα καταπλεύσει πρώτα στην Κρήτη δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει ο κεντρικός κόμβος (hub) υποστήριξης για όλη την ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη.

Δήλωση του Ιταλού υπουργού Άμυνας

«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε εξάλλου στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».

