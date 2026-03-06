Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

Σε συναγερμό παραμένει η Κύπρος λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες, θέτοντας σε συναγερμό το Ακρωτήρι. Την Πέμπτη ήχησαν δύο φορές, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή, σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις από την Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν τρεις επιθέσεις με drone, από τις οποίες η μία ήταν επιτυχημένη αφού χτύπησε τη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κουρίου Παντελή Γεωργίου που μίλησε στον Φιλελεύθερο, στις 9.58 λήφθηκε μήνυμα από τις βρετανικές βάσεις για ενημέρωση, που αφορά τους κατοίκους διαμερίσματος Ακρωτηρίου.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι Ακρωτηρίου αναφέρει:

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.

Στο μεταξύ η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες, μετά την πολύ σημαντική βοήθεια της Ελλάδας με τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες.

