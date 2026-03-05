Βρετανία: Ελικόπτερα Wildcat κατά drones στέλνει στην Κύπρο ο Στάρμερ

Την αποστολή στην Κύπρο ελικοπτέρων Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, τα οποία θα φτάσουν αύριο, ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποστείλει τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για να ενισχύσουν τη βρετανική μοίρα στο Κατάρ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις «για τη διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων».

«Θα διατηρήσουμε αυτή την ασπίδα πάνω από τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή και τους συμμάχους μας», είπε.

Όπως σημείωσε, η βρετανική κυβέρνηση εργάζεται καθημερινά για να «ενισχύσει» αυτή την προστασία και να «απομακρύνει ανθρώπους» από την περιοχή του Κόλπου.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Στάρμερ, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι στην περιοχή έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είχαμε ενισχύσει τα αμυντικά μας μέσα νωρίτερα

Ο Στάρμερ είπε ότι προτεραιότητά του είναι η προστασία του βρετανικού λαού, γι' αυτό και «πολύ πριν» ξεκινήσουν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, είχε αρχίσει να ενισχύει τα αμυντικά μέσα στην περιοχή για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο μετέφερε αμυντικά μέσα στην Κύπρο και το Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων αεράμυνας και προηγμένων συστημάτων ραντάρ, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, προκειμένου η χώρα να βρίσκεται «σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας» πριν από οποιαδήποτε σύγκρουση.

Όπως είπε, όταν ξεκίνησαν τα πλήγματα το Σάββατο, το Ηνωμένο Βασίλειο «αμέσως» έθεσε τα μαχητικά του σε επιχειρησιακή δράση και αυτά κατάφεραν να καταρρίψουν πολλά drones, τουλάχιστον ένα από τα οποία κατευθυνόταν προς βάση όπου σταθμεύει βρετανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Η Βρετανία, πρόσθεσε, «ανατροφοδοτεί συνεχώς τα μαχητικά της και τα αποθέματα πυραύλων», ενώ ανταποκρίνεται και σε αιτήματα συμμάχων στην περιοχή για περαιτέρω βοήθεια.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε επίσης ότι «η πάγια βρετανική θέση είναι πως ο καλύτερος δρόμος για το ιρανικό καθεστώς και για τον κόσμο είναι μία συμφωνία με το Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της οποίας θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες».

Τόνισε ότι η απόφασή του να μην συμμετάσχει το Ηνωμένο Βασίλειο στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ ήταν συνειδητή και ότι εξακολουθεί να την υποστηρίζει.

«Ενώ η περιοχή έχει βυθιστεί στο χάος, η δική μου προτεραιότητα ήταν να προσφέρω μία ψύχραιμη και νηφάλια ηγεσία προς το εθνικό συμφέρον», είπε.

«Αυτό σημαίνει να έχουμε τη δύναμη να παραμένουμε σταθεροί στις αξίες και τις αρχές μας, ανεξάρτητα από την πίεση να πράξουμε διαφορετικά».

Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι όταν το Ιράν άρχισε να προχωρά σε αντίποινα, η κατάσταση άλλαξε. «Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία των πολιτών μας», είπε, αναφερόμενος στις χιλιάδες Βρετανών που ζουν στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς για το εάν θα μπορούσε να μετατοπιστεί η στάση του του Ηνωμένου Βασιλείου από αμυντική σε επιθετική, ο Στάρμερ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, αλλά τόνισε ότι «η κυβέρνηση συνεργάζεται με συμμάχους και τις ΗΠΑ» και ότι το κάνει «εδώ και αρκετό καιρό».

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν στρατιωτικές βάσεις για να εξαπολύσουν τις επιθέσεις στο Ιράν, λέει, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η κατανόηση και οι διευθετήσεις που έχουμε θεσπίσει».

«Η ειδική σχέση με ΗΠΑ εξακολουθεί να υφίσταται»

Ο Κιρ Στάρμερ ρωτήθηκε αν έχει πληγεί η «ειδική σχέση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το σχόλιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Στάρμερ «δεν είναι Γουίνστον Τσόρτσιλ».

«Κοιτάξτε, η ειδική σχέση λειτουργεί αυτή τη στιγμή», απάντησε ο Στάρμερ, αναφέροντας ως παραδείγματα τη συνεργασία γύρω από κοινές στρατιωτικές βάσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Πρόσθεσε ότι είναι ευθύνη του Τραμπ να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο ίδιος οφείλει να παίρνει αποφάσεις προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Δεν υπάρχει τίποτα αμφιλεγόμενο σε αυτό», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το αν έχει μιλήσει με τον Τραμπ από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος τον επέκρινε, ο Στάρμερ απάντησε ότι μίλησε με τον Τραμπ το Σάββατο το βράδυ.







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.