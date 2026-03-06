Θέσεις των Κούρδων στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν τη νύχτα οι Φρουροί της Επανάστασης, ενώ μαίνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Επιθέσεις με πυραύλους των χερσαίων δυνάμεων των IRGC σε τρομοκρατικά κέντρα στο ιρακινό Κουρδιστάν» αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης στη λεζάντα της ανάρτησης οι Φρουροί της Επανάστασης.

Ιρανικές κουρδικές δυνάμεις, που εδρεύουν στο Ιράκ, προετοιμάζουν ένοπλες μονάδες οι οποίες θα μπορούσαν να σταλούν στο Ιράν, ενδεχομένως με την υποστήριξη των ΗΠΑ, σε μια κίνηση που θα ανοίξει ένα νέο μέτωπο εναντίον της ιρανικής κυβέρνησης.

Αν και ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί ότι συμφώνησε σε οποιοδήποτε σχέδιο για κουρδική εξέγερση στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με κουρδικές πολιτοφυλακές σε όλη την περιοχή.

Ταυτόχρονα, έχουν και τη φήμη ότι τις εγκαταλείπουν: Μετά τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθάρρυναν μια κουρδική εξέγερση στο Ιράκ και στη συνέχεια παρέμειναν αδρανείς καθώς ο ιρακινός στρατός σφάγιαζε τις κουρδικές δυνάμεις, όπως σημειώνουν οι New York Times.

