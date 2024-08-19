Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να συναντηθεί ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε χθες το βράδυ στο Ισραήλ για νέο γύρω διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, προτού μεταβεί αύριο Τρίτη στο Κάιρο, όπου οι μεσολαβητές αναμένεται να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες εντός της εβδομάδας.

Η επίσκεψη του Μπλίνκεν, στο πλαίσιο της ένατης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει στη θεωρία σκοπό να πειστούν «όλα τα μέρη» να κλείσουν συμφωνία, είπε Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκρινε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι «ακόμη εφικτή» και δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα εγκαταλείψει» την προσπάθεια να συναφθεί.

Νετανιάχου και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων

Την παραμονή της συνάντησης με τον Μπλίνκεν, ο Νετανιάχου κάλεσε «η πίεση να κατευθυνθεί στη Χαμάς», και «όχι στην ισραηλινή κυβέρνηση», καταγγέλλοντας την «πείσμονα άρνηση» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος να δεχθεί συμφωνία έπειτα από δυο ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ντόχα ανάμεσα σε απεσταλμένους της κυβέρνησής του και τους μεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ), απούσης της άλλης πλευράς.

«Επιρρίπτουμε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ακέραιη την ευθύνη διότι οδήγησε σε αποτυχία τις προσπάθειες των μεσολαβητών παρεμποδίζοντας συμφωνία και (την ευθύνη) για τη ζωή των ομήρων, που διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με το δικό μας λαό» αφού συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα, αντέτεινε η Χαμάς σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, που διανύει τον δέκατο μήνα του με φόντο την απειλή του Ιράν και συμμάχων του πως θα επιτεθούν στο Ισραήλ, που επέτεινε την ανησυχία για ανάφλεξη σε όλη την περιφέρεια.

Οι ΗΠΑ, που την περασμένη εβδομάδα ενέκριναν την πώληση στο Ισραήλ όπλων αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπέβαλαν την Παρασκευή στη Ντόχα νέα συμβιβαστική πρόταση.

«Υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορούμε να δείξουμε ευελιξία και πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε», σχολίασε ο κ. Νετανιάχου, επιμένοντας να αντιστέκεται στην πίεση, που εντείνεται σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό της χώρας του, να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Χαμάς επανέλαβε χθες πως απορρίπτει τη νέα πρόταση, αφού κρίνει πως «ανταποκρίνεται στους όρους που έθεσε ο Νετανιάχου, ιδίως στην άρνησή του για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Γάζα».

Το κίνημα, που επισήμως δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, κατήγγειλε ακόμη «την εμμονή» του ισραηλινού πρωθυπουργού να διατηρήσει στρατεύματα ανεπτυγμένα κατά μήκος των συνόρων του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο και τους «νέους όρους» που έθεσε, ειδικά για τους παλαιστίνιους κρατούμενους που θα ανταλλαχθούν με ισραηλινούς ομήρους.

Η Χαμάς επιμένει στην εφαρμογή, ως είχε, της πρότασης που είχε παρουσιαστεί στα τέλη του Μαΐου από τον Μπάιντεν και καλεί τους μεσολαβητές να «υποχρεώσουν την κατοχή να εφαρμόσει αυτά που είχαν συμφωνηθεί».

Η πρόταση εκείνη προέβλεπε, στην πρώτη της φάση, ανακωχή έξι εβδομάδων, αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, και την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει, σχεδόν καθημερινά, πως σκοπός του είναι να συνεχίσει τον πόλεμο ώσπου να εξαλειφθεί η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Διαπραγματεύσεις με φόντο τον φόβο των ιρανικών αντιποίνων

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η κήρυξη ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας θα επέτρεπε να αποφευχθεί επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ· η Τεχεράνη ορκίστηκε πως θα εκδικηθεί τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην ιρανική πρωτεύουσα την 31η Ιουλίου, που απέδωσε στο Ισραήλ.

Ο κίνδυνος μείζονος στρατιωτικής κλιμάκωσης σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής μεγεθύνθηκε μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς και αυτήν, μερικές ώρες νωρίτερα, το βράδυ της 30ής Ιουλίου, του ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά Φουάντ Σουκρ σε βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού που επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ.

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, στοίχισε τη ζωή σε 1.198 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 111 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο τουλάχιστον 39 θεωρείται πως είναι νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

