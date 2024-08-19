Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκρινε χθες Κυριακή ότι η επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας είναι «πάντα εφικτή» και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα εγκαταλείψει» την προσπάθεια για να συναφθεί, κάνοντας σύντομες δηλώσεις στον Τύπο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς επέρριψαν ο μεν στο δε και αντιστρόφως την ευθύνη για την αποτυχία της προσπάθειας των μεσολαβητών να κλειστεί ως αυτό το στάδιο συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς άρχισε επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

