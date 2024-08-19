Ουγγαρία: Ουδείς κίνδυνος για την ΕΕ από τους κανόνες για εργαζόμενους από Ρωσία και Λευκορωσία

Ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο διέψευσε χθες Κυριακή την κατηγορία ότι οι ειδικοί κανόνες που θέσπισε η κυβέρνησή του όσον αφορά τους προσκεκλημένους εργαζόμενους από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία εγείρουν κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εργαζόμενοι από αυτές τις δύο χώρες «θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε διεξοδικούς ελέγχους όταν εισέρχονται και διαμένουν στην Ουγγαρία», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας μέσω Facebook.

Οι ουγγρικοί κανονισμοί για τους προσκεκλημένους εργαζόμενους ίσχυαν ως το πρόσφατο παρελθόν αποκλειστικά για υπηκόους της Ουκρανίας και της Σερβίας. Όμως επεκτάθηκαν για να συμπεριλάβουν τους υπηκόους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας τον Ιούλιο, εξέλιξη που πυροδότησε ανησυχίες για κατασκοπεία, που εξέφρασε ιδίως η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιούανσον.

Η Σουηδή τόνισε ότι η Βουδαπέστη πρέπει να εγγυηθεί πως δεν θα εισέρχονται στην ουγγρική επικράτεια και δεν θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη της ΕΕ Ρώσοι με παρελθόν στις υπηρεσίες κατασκοπείας της Μόσχας.

Ο κ. Σιγιάρτο υποστήριξε χθες πως η χώρα του είναι στόχος «εκστρατείας ψεμάτων» από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά από βορειοευρωπαϊκά και βαλτικά κράτη.

Ο δεξιός λαϊκιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διατηρεί καλές σχέσεις με το Κρεμλίνο παρά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία πριν από δυόμισι και πλέον χρόνια. Ταξίδεψε στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο αυτής που παρουσίασε ως «ειρηνευτική» πρωτοβουλία τον Ιούλιο, μερικές ημέρες αφού η χώρα του ανέλαβε την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, προκαλώντας από αμηχανία ως οργή στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

