Ρωσία: Μαχητικό των ΗΠΑ πλησίασε «επικίνδυνα» ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος

Μαχητικό πολλαπλών ρόλων της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας πλησίασε «επικίνδυνα» ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης στους αιθέρες της συριακής επαρχίας Χομς χθες Κυριακή, δήλωσε ρώσος αξιωματικός στη χώρα της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανεπτυγμένους περίπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία και άλλους περίπου 2.500 στο γειτονικό Ιράκ, στο πλαίσιο του λεγόμενου αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, με αποστολή την αποτροπή της επανισχυροποίησης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που είχε κυριεύσει αχανείς τομείς της επικράτειας αυτών των δυο χωρών το 2014 αλλά κατόπιν είδε το «χαλιφάτο» που ίδρυσε να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

«Μαχητικό-βομβαρδιστικό F/A-18 πλησίασε επικίνδυνα αεροσκάφος An-30 των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, που εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση στον συριακό εναέριο χώρο», δήλωσε ο σμηναγός Αλέγκ Ιγκνασιούκ, που υπηρετεί στη Συρία, σύμφωνα με το TASS.

«Το ρωσικό πλήρωμα, επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματισμό, έλαβε αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στην περιοχή ατ Τανφ της Χομς, πάντα σύμφωνα με το TASS.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως όταν το Ρόιτερς του ζήτησε να σχολιάσει.

Οι ΗΠΑ έχουν εγκατεστημένη προκεχωρημένη βάση στην περιοχή ατ Τανφ, στο έδαφος της Ιορδανίας, πολύ κοντά στα σύνορα του χασεμιτικού βασιλείου με τη Συρία καθώς και με το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

