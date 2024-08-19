Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επέρριψαν ο μεν στο δε και αντιστρόφως την ευθύνη για την αποτυχία ως αυτό το στάδιο της προσπάθειας των μεσολαβητών να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ άρχισε νέα επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ.

Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκρινε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι «ακόμη εφικτή» και δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα εγκαταλείψει» την προσπάθεια να συναφθεί.

Την παραμονή της συνάντησης που θα έχει το πρωί με τον κ. Μπλίνκεν, ο κ. Νετανιάχου κάλεσε «η πίεση να κατευθυνθεί στη Χαμάς», και «όχι στην ισραηλινή κυβέρνηση», καταγγέλλοντας την «πείσμονα άρνηση» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος να δεχθεί συμφωνία έπειτα από δυο ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ντόχα ανάμεσα σε απεσταλμένους της κυβέρνησής του και τους μεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ), απούσης της άλλης πλευράς.

«Επιρρίπτουμε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ακέραιη την ευθύνη διότι οδήγησε σε αποτυχία τις προσπάθειες των μεσολαβητών παρεμποδίζοντας συμφωνία και (την ευθύνη) για τη ζωή των ομήρων, που διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με το δικό μας λαό» αφού συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα, αντέτεινε η Χαμάς σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Η επίσκεψη του κ. Μπλίνκεν, στο πλαίσιο της ένατης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έχει στη θεωρία σκοπό να πειστούν «όλα τα μέρη» να κλείσουν συμφωνία, είπε από την πλευρά του αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την άφιξή του στο Τελ Αβίβ.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, που διανύει τον δέκατο μήνα του —την 318η ημέρα του—, με έναυσμα την άνευ προηγουμένη επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου, με φόντο την απειλή του Ιράν και συμμάχων του πως θα επιτεθούν στο Ισραήλ, που επέτεινε την ανησυχία για ανάφλεξη σε όλη την περιφέρεια.

Ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, προτού μεταβεί αύριο Τρίτη στο Κάιρο, όπου οι μεσολαβητές αναμένεται να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες εντός της εβδομάδας.

Οι ΗΠΑ, που την περασμένη εβδομάδα ενέκριναν την πώληση στο Ισραήλ όπλων αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπέβαλαν την Παρασκευή στη Ντόχα νέα συμβιβαστική πρόταση.

«Υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορούμε να δείξουμε ευελιξία και πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε», σχολίασε ο κ. Νετανιάχου, επιμένοντας να αντιστέκεται στην πίεση, που εντείνεται σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό της χώρας του, να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Χαμάς επανέλαβε χθες πως απορρίπτει τη νέα πρόταση, αφού κρίνει πως «ανταποκρίνεται στους όρους που έθεσε ο Νετανιάχου, ιδίως στην άρνησή του για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Γάζα».

Το κίνημα, που επισήμως δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, κατήγγειλε ακόμη «την εμμονή» του ισραηλινού πρωθυπουργού να διατηρήσει στρατεύματα ανεπτυγμένα κατά μήκος των συνόρων του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο και τους «νέους όρους» που έθεσε, ειδικά για τους παλαιστίνιους κρατούμενους που θα ανταλλαχθούν με ισραηλινούς ομήρους.

Η Χαμάς επιμένει στην εφαρμογή, ως είχε, της πρότασης που είχε παρουσιαστεί στα τέλη του Μαΐου από τον αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν και καλεί τους μεσολαβητές να «υποχρεώσουν την κατοχή να εφαρμόσει αυτά που είχαν συμφωνηθεί».

Η πρόταση εκείνη προέβλεπε, στην πρώτη της φάση, ανακωχή έξι εβδομάδων, αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, και την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει, σχεδόν καθημερινά, πως σκοπός του είναι να συνεχίσει τον πόλεμο ώσπου να εξαλειφθεί η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η κήρυξη ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας θα επέτρεπε να αποφευχθεί επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ· η Τεχεράνη ορκίστηκε πως θα εκδικηθεί τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην ιρανική πρωτεύουσα την 31η Ιουλίου, που απέδωσε στο Ισραήλ. Ο κίνδυνος μείζονος στρατιωτικής κλιμάκωσης σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής μεγεθύνθηκε μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς και αυτήν, μερικές ώρες νωρίτερα, το βράδυ της 30ής Ιουλίου, του ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά Φουάντ Σουκρ σε βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού που επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ.

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, στοίχισε τη ζωή σε 1.198 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 111 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο τουλάχιστον 39 θεωρείται πως είναι νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.099 ανθρώπους, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακο, ερειπωμένο και απειλούμενο από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός (2,4 εκατ. κάτοικοι) έχει εκτοπιστεί.

Παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ασκεί πίεση στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του.

Χθες η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για 11 νεκρούς σε βομβαρδισμούς στην Τζαμπάλια (βόρεια) και στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

«Είναι μέρος της αντίστασης αυτές οι γυναίκες κι αυτά τα παιδιά;» ξέσπασε ο Άχμεντ Αμπού Χέιρ, αυτόπτης μάρτυρας βομβαρδισμού ο οποίος σκότωσε τη ζωή μητέρας και των έξι παιδιών της μέσα σε διαμέρισμα στη Ντέιρ αλ Μπάλα.

Συνεργείο της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου είδε Παλαιστίνιους να φεύγουν με όλα τα μέσα ευκαιριακό καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή της Χας Γιούνις, αφού ισραηλινά άρματα μάχης έλαβαν θέσεις σε μικρή απόσταση από αυτόν.

«Μας πλησίασαν άρματα μάχης, φοβηθήκαμε πολύ, δεν ξέρουμε πού να πάμε», εξήγησε η 44χρονη Λίνα Σαλέχα.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου ο πόλεμος στη Γάζα κλιμάκωσε ακόμη περισσότερο τη βία, ισραηλινός νυχτοφύλακας σκοτώθηκε χθες από «τρομοκράτη», ανακοίνωσε ο στρατός, σε εβραϊκό οικισμό γειτονικό σε παλαιστινιακό χωριό όπου εφόρμηση εποίκων είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί νεαρός κάτοικος την περασμένη εβδομάδα.

«Πάνω από 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί από την έναρξη του πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας σε αυτή την κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Λέσχη Φυλακισμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.