Πλοία της Κίνας και των Φιλιππίνων «συγκρούστηκαν» στη Νότια Σινική Θάλασσα

Πλοία της Κίνας και των Φιλιππίνων συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια νέας αψιμαχίας κοντά σε διεκδικούμενο ύφαλο στη Νότια Σινική Θάλασσα, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ και τις αρχές στη Μανίλα.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της κινεζικής πλευράς, το φιλιππινέζικο πλοίο 4410 συγκρούστηκε εσκεμμένα με το κινεζικό πλοίο 21551», δήλωσε εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής, ο Γκενγκ Γιου, κατά την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν όλη τη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων υδάτων, υφάλων και νησίδων κοντά στις ακτές γειτονικών κρατών, αψηφώντας απόφαση διεθνούς δικαστηρίου το 2016 που χαρακτήρισε τις κινεζικές διεκδικήσεις νομικά αβάσιμες.

Οι εντάσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και τη Μανίλα κλιμακώθηκαν τους τελευταίους μήνες, έπειτα από σειρά παρόμοιων επεισοδίων στη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Σκάφη της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής παρεισέφρησαν παράνομα σε ύδατα κοντά στον ύφαλο Σιανμπίν, στα νησιά Νανσά, χωρίς έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης», δήλωσε ο κ. Γκενγκ, χρησιμοποιώντας τις κινεζικές ονομασίες της ατόλης Σαμπίνα και των νήσων Σπράτλι.

«Η κινεζική ακτοφυλακή έλαβε μέτρα ελέγχου εναντίον των φιλιππινέζικων σκαφών σύμφωνα με τον νόμο», πρόσθεσε.

Η Κίνα κατηγόρησε τα σκάφη του λιμενικού των Φιλιππίνων πως ενήργησαν «κατά τρόπο μη επαγγελματικό και επικίνδυνο», γεγονός που οδήγησε στη «σύγκρουση».

«Παροτρύνουμε σθεναρά την φιλιππινέζικη πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβιάσεις και τις προκλήσεις της», δήλωσε ο κ. Γκενγκ.

Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 03:24 (τοπική ώρα· στις 22:24 χθες Κυριακή ώρα Ελλάδας).

Κατά την ίδια πηγή, σκάφος της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων παρεισέφρησε επίσης στα ύδατα της ατόλης Σέκοντ Τόμας, όπου καταγράφονται συχνά αψιμαχίες των δυο πλευρών, περί τις 06:00 (τοπική ώρα).

Ο κ. Γκενγκ κατηγόρησε το λιμενικό των Φιλιππίνων πως προβαίνει σε «επανειλημμένες προκλήσεις» και «προκαλεί προβλήματα», παραβιάζοντας «προσωρινές συμφωνίες ανάμεσα στην Κίνα και τις Φιλιππίνες».

Από την άλλη, η Μανίλα κατήγγειλε ότι δυο πλοία των Φιλιππίνων υπέστησαν ζημιές από κινεζικά, που έκαναν «παράνομους και επιθετικούς ελιγμούς».

Οι ελιγμοί κινεζικών πλοίων κοντά στην Ατόλη Σαμπίνα σήμερα είχαν αποτέλεσμα «συγκρούσεις που προκάλεσαν δομικές ζημιές σε δυο σκάφη του φιλιππινέζικου λιμενικού», επέμειναν οι αρχές των Φιλιππίνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

