Η Χαμάς απέρριψε την πρόταση της Ντόχα - «Το Ισραήλ θέτει νέους όρους»

Η Χαμάς απέρριψε -και- με επίσημη ανακοίνωσή της την πρόταση που συμφωνήθηκε στις συνομιλίες της Ντόχα.

Η παλαιστινιακή οργάνωση υποστηρίζει πως στη νέα πρόταση που κατατέθηκε, το Ισραήλ έχει θέσει νέους όρους, οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί.

Η Χαμάς, που δεν έστειλε αντιπροσωπεία στην Ντόχα, είχε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση του Τζο Μπάιντεν, καθώς και τη μόνιμη κατάπαυση πυρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο στοιχείο στο οποίο η Χαμάς διαφωνεί, είναι ο έλεγχος του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «παρεμποδίζει» την επίτευξη μιας συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου των διαπραγματεύσεων, την Παρασκευή στην Ντόχα του Κατάρ.

«Επιρρίπτουμε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου την πλήρη ευθύνη για την αποτυχία των προσπαθειών των μεσολαβητών, επειδή παρεμπόδισε μια συμφωνία και (τον θεωρούμε υπεύθυνο) για τη ζωή των ομήρων, που διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με το δικό μας λαό» αφού συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν την Παρασκευή μια νέα συμβιβαστική πρόταση, έπειτα από τις διήμερες συνομιλίες των Καταριανών, Αμερικανών και Αιγύπτιων μεσολαβητών με την ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ντόχα. Η πρόταση «ανταποκρίνεται στους όρους που έθεσε ο Νετανιάχου, ιδίως στην άρνησή του για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Γάζα», σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση.

Επίσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «έθεσε νέους όρους όσον αφορά την ανταλλαγή των κρατουμένων και έκανε πίσω σε άλλα σημεία, εμποδίζοντας έτσι την επίτευξη συμφωνία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Νωρίτερα ο Νετανιάχου κατήγγειλε την «πείσμονα άρνηση» της Χαμάς να συμφωνήσει σε εκεχειρία και ζήτησε να ασκηθεί πίεση στην παλαιστινιακή πλευρά και όχι στην ισραηλινή κυβέρνηση, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Η Χαμάς επαναλαμβάνει στη δική της ανακοίνωση ότι «δεσμεύεται σε ό,τι είχε συμφωνηθεί στις 2 Ιουλίου, με βάση τη διακήρυξη του (Τζο) Μπάιντεν και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας» και κάλεσε τους μεσολαβητές «να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υποχρεώσουν τον κατακτητή να εφαρμόσει αυτά που συμφωνήθηκαν».

Το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος προβλέπει σε πρώτη φάση κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, κατά τις οποίες θα αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις από τις πυκνοκατοικημένες ζώνες της Γάζας και θα απελευθερωθούν οι όμηροι που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η πλήρης αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα.

Στο Ισραήλ θεωρούσαν δεδομένη την απόρριψη της νέας πρότασης από τη Χαμάς και ως εκ τούτου ανέμεναν τη συγκεκριμένη αντίδραση. Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο θα συνεχιστούν με νέα συνάντηση την ερχόμενη Παρασκευή, αυτή τη φορά στο Κάιρο.

