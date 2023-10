Το Ισραήλ βομβάρδισε πανεπιστήμιο που συνδέεται με τη Χαμάς στη Γάζα Κόσμος 10:34, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Τα σφοδρά αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν ολοσχερώς κάποια κτίρια του ισλαμικού πανεπιστημίου»