Ισραηλινές δυνάμεις: «Η Χαμάς θα πληρώσει για το έγκλημα» στο κιμπούτς Κφαρ Αζά

Μια φωτογραφία από το κιμπούτς Κφαρ Αζά, όπου εντοπίστηκαν νεκροί δεκάδες άνθρωποι από την επίθεση της Χαμάς, ανήρτησαν στην πλατφόρμα Χ οι IDF, προειδοποιώντας την ισλαμική οργάνωση ότι «θα πληρώσει γι' αυτό το έγκλημα».

«Αυτό είναι το κιμπούτς Κφαρ Αζά. Στο βάθος φαίνεται η πόλη της Γάζας. Το πρωί του Σαββάτου, τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν στα χωράφια. Κάποιοι προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα πλαγιάς. Οι τρομοκράτες πήγαιναν σπίτι σε σπίτι, σφάζοντας μωρά, μητέρες και πατέρες στα υπνοδωμάτιά τους. Η Χαμάς θα πληρώσει για αυτό το έγκλημα» αναφέρει στο Χ.

This is Kibbutz Kfar Aza. In the background is Gaza City.



On Saturday morning, Hamas terrorists charged across the fields. Some landed in paragliders.



The terrorists went house to house, massacring babies, mothers and fathers in their bedrooms.



Hamas will pay for this crime. pic.twitter.com/GxTwYYeR7o