Το Ισραήλ ετοιμάζει το μεγαλύτερο υπόγειο νοσοκομείο στον κόσμο για τον πόλεμο - Ήταν πάρκινγκ αυτοκινήτων

Τη στιγμή που το Ισραήλ είναι έτοιμο να κλιμακώσει την επίθεση κατά της Χαμάς στη Γάζα, προετοιμάζει το μεγαλύτερο υπόγειο νοσοκομείο στον κόσμο που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του.

Πρόκειται για το Sammy Ofer Fortified Underground Emergency Hospital στη Χάιφα, το οποίο ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για να μεταφέρει τους ασθενείς και το προσωπικό αρκετά μέτρα κάτω από τη γη, σε ένα χώρο που χρησιμοποιούνταν ως χώρος στάθμευσης.

Sammy Ofer Fortified Underground Emergency Hospital at Rambam Healthcare Campus in the Northern Israeli City of Haifa has reportedly been Activated following an order by the IDF Homefront Command; the Hospital which is a 3-Story Underground Facility which is able to hold 2,000… pic.twitter.com/RfxmL16Dgh