Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ «ίσως να μην επιστρέψει ποτέ στις βασιλικές υποχρεώσεις που είχε πριν», είπε στο Us Weekly Tuesday, πηγή που επικαλείται η Page Six.

Η πηγή πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή η Κέιτ «επαναξιολογεί τι θα μπορέσει να αναλάβει όταν επιστρέψει» αφού υποβλήθηκε σε προληπτικές χημειοθεραπείες για τη θεραπεία του καρκίνου.

«Αυτό φυσικά μας προκάλεσε τεράστιο σοκ. Ο Γουίλιαμ και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για χάρη της οικογένειάς μας», δήλωσε η Κέιτ Μίντλετον στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Επιπλέον, ο βασιλικός ειδικός Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς σημείωσε ότι όταν η Μίντλετον μπορέσει να επιστρέψει στα βασιλικά της καθήκοντα «θα ακολουθήσει τις ιατρικές συμβουλές και το πρόγραμμά της θα είναι πολύ προσεκτικά ισορροπημένο».

Η Page Six επικοινώνησε με το Παλάτι του Κένσινγκτον για σχόλια. Ωστόσο, δεν έλαβε απάντηση.

Το δημοσίευμα έρχεται κατόπιν δήλωσης μίας πηγής στην Daily Beast ότι ενδέχεται να μην εμφανίζεται δημόσια για την εκπροσώπηση της βασιλικής οικογένειας για το υπόλοιπο του 2024.

Η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον, έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τον Ιανουάριο, όταν υποβλήθηκε σε μια «προγραμματισμένη» επέμβαση στην κοιλιά, μετά την οποία διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η βασιλική οικογένεια παρέμεινε σιωπηλή σχετικά με την υγεία της, καθώς οι θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την ευημερία της, οι ισχυρισμοί για εξαπάτηση και οι εικασίες για το διαζύγιο ήταν ανεξέλεγκτες. Ωστόσο, στις 22 Μαρτίου η ίδια αποκάλυψε ότι η απουσία της οφειλόταν σε πρόσφατη διάγνωση καρκίνου, χωρίς να εξηγεί για ποιο είδος καρκίνου πρόκειται.

Καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γουίλιαμ επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα τον Απρίλιο.

«Ήταν μεγάλη ανακούφιση που ανέχεται τη φαρμακευτική αγωγή και στην πραγματικότητα τα πάει πολύ καλύτερα», δήλωσε ένας οικογενειακός φίλος.

Παρά τη θετική έκβαση, παραμένει ασαφές εάν η μητέρα τριών παιδιών θα συμμετάσχει στους ετήσιους εορτασμούς της βρετανικής μοναρχίας Trooping the Color, που έχουν οριστεί για τις 15 Ιουνίου.

