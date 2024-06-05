Tο βρετανικό κόμμα Reform UK έχει αυξήσει τα ποσοστά του μετά την επιστροφή του Νάιτζελ Φάρατζ, έχοντας καταφέρει να βρίσκεται μόλις δύο ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τους κυβερνώντες Συντηρητικούς, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη εξ ολοκλήρου μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Φάρατζ να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής τη Δευτέρα, έθεσε το Reform στο 17%, με το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα στο 19%.

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 40%.

Η YouGov είπε ότι είχε επικαιροποιήσει τη μεθοδολογία τους για τη δημοσκόπηση, η οποία κατέδειξε μικρότερο προβάδισμα για τους Εργατικούς από ό,τι είχε δείξει προηγουμένως.

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν επηρέασαν την αύξηση για το Reform, το οποίο κερδίζει τρεις ποσοστιαίες μονάδες τόσο με την παλιά όσο και με τη νέα μεθοδολογία, ανέφερε η YouGov.



Πηγή: skai.gr

