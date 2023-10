«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Πάνω από 700 Ισραηλινοί νεκροί, περισσότεροι από 1.000 συνολικά μετά την επίθεση της Χαμάς Κόσμος 20:47, 08.10.2023 linkedin

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 2.243 άνθρωποι στο Ισραήλ τραυματίστηκαν από τη Χαμάς - Τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι νεκροί, σχεδόν 2.300 τραυματίες