ΗΠΑ: Εντολή Μπάιντεν για χορήγηση πρόσθετης αμερικανικής στήριξης στο Ισραήλ Κόσμος 20:16, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη στήριξη ενδέχεται να εκδοθούν αργότερα σήμερα