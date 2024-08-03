Πιο ορατός από ποτέ είναι πλέον ο κίνδυνος για το ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου στην Μέση Ανατολή. Η απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν πολεμικά πλοία και μοίρα μαχητικών στην περιοχή σηματοδοτεί ίσως τη μεγαλύτερη κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Γάζα, όταν το Πεντάγωνο έστειλε δύο ομάδες κρούσης αεροπλάνων προς τη Μέση Ανατολή προειδοποιώντας τις περιφερειακές μαχητικές ομάδες να μην επεκτείνουν τις μάχες.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, ενέκρινε χθες την αποστολή πρόσθετων καταδρομικών και αντιτορπιλικών του Πολεμικού Ναυτικού - που μπορούν να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους - όπως επίσης και μια επιπλέον μοίρα μαχητικών αεροσκαφών.

Η κατάσταση στην περιοχή είναι τεταμένη μετά τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και του υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ, Φαούντ Σουκρ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αναμενόμενη ιρανική επίθεση θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ημέρες με τις ΗΠΑ να παρακολουθούν στενά την περιοχή για τυχόν ενδείξεις για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση.

Αναφορικά με τον χρόνο που θα επιτεθεί, σε μία τελευταία εξέλιξη, πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες και μεταδίδονται από τα ισραηλινά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι το Ιράν πρόκειται να επιτεθεί στο Ισραήλ την ιερή μέρα Tisha B’Av. Η ιερή μέρα των Εβραίων, ξεκινά στις 12 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 13 Αυγούστου.

Χθες, Παρασκευή η Γαλλία προέτρεψε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν και η Κύπρος είπε ότι έχει επεκτείνει τα σχέδιά της για να υποστηρίξει μια μεγάλης κλίμακας εκκένωση από την περιοχή εάν επεκταθεί ο πόλεμος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι για το Ιράν, η απάντηση στη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια αποτελεί ζήτημα τιμής καθώς η επίθεση έγινε στο έδαφός του την ίδια ημέρα που ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της χώρας ορκιζόταν, εκθέτοντας τα τρωτά σημεία ασφαλείας της Τεχεράνης.

Αξιωματούχοι δηλώνουν επίσης ότι η επίθεση μπορεί να είναι παρόμοια με το μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ τον περασμένο Απρίλιο, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη, σε συντονισμό με ιρανούς πληρεξουσίους στην περιοχή.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, άφησε να εννοηθεί πάντως ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συντονισμένη επίθεση κατά του Ισραήλ

«Επειδή έχουν διαλέξει μια μάχη με όλους, δεν ξέρουν από πού θα έρθει η απάντηση… η απάντηση θα έρθει χωριστά ή συντονισμένα», είπε σε ομιλία του την Πέμπτη.

Οδηγίες προς τους πολίτες από το Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης

Πάντως, το Ισραήλ έχει αρχίσει να δίνει σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση επίθεσης και πως να προετοιμαστούν κατάλληλα. Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις των βασικών αγαθών καταγράφουν άνοδο και οι πολίτες συρρέουν στα σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν προϊόντα μακράς διάρκειας.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ "Victory" του Ισραήλ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ορισμένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 30%, σε σύγκριση με τις κανονικές πωλήσεις, σύμφωνα με το CNN. Οι άνθρωποι αγοράζουν κυρίως κονσέρβες, δημητριακά, ζυμαρικά, χαρτί υγείας, κατεψυγμένο κρέας, εμφιαλωμένο νερό και μαντηλάκια υγιεινής.

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ έχει εκδώσει οδηγίες στους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση επίθεσης στην πόλη, διανέμοντας ένα αρχείο το οποίο έχει μια λίστα με χώρους στάθμευσης που θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια όταν θα υπάρξει ανάγκη και έναν κατάλογο με καταφύγια βομβών. Το αρχείο διευκρινίζει επίσης ότι οι κάτοικοι πρέπει να μπορούν να φτάσουν στα καταφύγια βομβών μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.

«Συνιστάται στους κατοίκους να καθαρίσουν και να προετοιμάσουν τα καταφύγια τους εκ των προτέρων», αναφέρει το αρχείο όπως επίσης και να διαθέτουν αρκετό νερό και τρόφιμα για τρεις ημέρες και να αγοράζουν μπαταρίες και φακούς εκτός από φάρμακα.

«Οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για διακοπές ρεύματος που μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμοι να μείνουν σε καταφύγια βομβών για αρκετές ημέρες», αναφέρουν οι οδηγίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.