Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ότι διαδίδουν «ψευδή φήμη» αναφορικά με τον απολογισμό από τις πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας του, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έκαναν λόγο την Πέμπτη για πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή Σινουίτζου, κοντά στα κινεζικά σύνορα, και δημοσίευσαν φωτογραφίες του Κιμ να επιθεωρεί τις επιχειρήσεις διάσωσης από ένα φουσκωτό.

Τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας μετέδωσαν στη συνέχεια ότι η καταστροφή μπορεί να έχει προκαλέσει από 1.000 έως 1.500 νεκρούς ή αγνοούμενους, και ότι αρκετά ελικόπτερα διάσωσης συνετρίβησαν. Οι αναφορές αυτές οδήγησαν τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση στο να προσφέρει –-μάταια--τη βοήθειά της.

Σύμφωνα με το KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι οι πλημμύρες δεν προκάλεσαν θύματα στο Σινουίτζου και πάνω από 5.000 άνθρωποι διασώθηκαν. «Τα άχρηστα μέσα ενημέρωσης του εχθρού διασπείρουν μια ψευδή φήμη», δήλωσε, σύμφωνα πάντα με το επίσημο πρακτορείο, κάνοντας λόγο για «μοχθηρή εκστρατείας δυσφήμισης».

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας δήλωσε χθες ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει με τις αρχές της Πιονγκγιάνγκ για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

