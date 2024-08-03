Πεντάγωνο: Ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου σπεύδουν πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, μετά τις απειλές από το Ιράν και τις προσκείμενες σε αυτό Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα εκδικηθεί για την προ ημερών δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανάλογα μέτρα είχαν ληφθεί επίσης στις αρχές Απριλίου, πριν από την επίθεση με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε το Ιράν στις 13/4 εναντίον του Ισραήλ. Αυτήν τη φορά όμως, σε ενδεχόμενη συνδυασμένη επίθεση της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, η αποστολή των αμερικανικών δυνάμεων να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones θα είναι ακόμη πιο δύσκολη δεδομένου του μεγάλου οπλοστασίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης και της γειτνίασης με το Ισραήλ.

Την 13η Απριλίου, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε σχεδόν 300 drones και πυραύλους με τη βοήθεια των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

