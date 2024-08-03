Ο Μπλίνκεν επικοινώνησε με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε χθες Παρασκευή με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια και τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, όπως έγινε γνωστό από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συνεχάρη τον Γκονσάλες που «έλαβε τις περισσότερες ψήφους» στις εκλογές της Κυριακής, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την ασφάλειά τόσο του ίδιου όσο και της Ματσάδο, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Την Πέμπτη, ο Μπλίνκεν διεμήνυσε πως υπάρχουν «αδιαμφισβήτητες αποδείξεις» ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα.

Η διαμάχη για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της Κυριακής πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων στη Βενεζουέλα, αφότου το εκλογικό συμβούλιο ανακήρυξε νικητή τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

