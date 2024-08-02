Για αντίποινα από πλευράς του Ιράν προετοιμάζεται το Ισραήλ με τους ισραηλινούς πολίτες να έχουν λάβει σαφείς οδηγίες από την ισραηλινή κυβέρνηση για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις των βασικών αγαθών καταγράφουν άνοδο.

Η Χεζμπολάχ έχει υποσχεθεί αντίποινα για τη δολοφονία του διοικητή της Φουάντ Σουκρ κατά ισραηλινή επίθεση κοντά στη Βηρυτό.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ "Victory" του Ισραήλ ανέφερε ότι οι πωλήσεις ορισμένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 30%, σε σύγκριση με τις κανονικές πωλήσεις, σύμφωνα με το CNN. Οι άνθρωποι αγοράζουν κυρίως κονσέρβες, δημητριακά, ζυμαρικά, χαρτί υγείας, κατεψυγμένο κρέας, εμφιαλωμένο νερό και μαντηλάκια υγιεινής.

Ο δήμος της Ιερουσαλήμ έχει εκδώσει οδηγίες στους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση επίθεσης στην πόλη, διανέμοντας ένα αρχείο το οποίο έχει μια λίστα με χώρους στάθμευσης που θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια όταν θα υπάρξει ανάγκη και έναν κατάλογο με καταφύγια βομβών. Το αρχείο διευκρινίζει επίσης ότι οι κάτοικοι πρέπει να μπορούν να φτάσουν στα καταφύγια βομβών μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.

«Συνιστάται στους κατοίκους να καθαρίσουν και να προετοιμάσουν τα καταφύγια τους εκ των προτέρων», αναφέρει το αρχείο όπως επίσης και να διαθέτουν αρκετό νερό και τρόφιμα για τρεις ημέρες και να αγοράζουν μπαταρίες και φακούς εκτός από φάρμακα.

«Οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για διακοπές ρεύματος που μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Θα πρέπει επίσης να είναι έτοιμοι να μείνουν σε καταφύγια βομβών για αρκετές ημέρες», αναφέρουν οι οδηγίες.

