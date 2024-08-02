Πιο κοντά στο χείλος ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου έχει φέρει τη Μέση Ανατολή η δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, καθώς Αμερικανοί και περιφερειακοί αξιωματούχοι αναμένουν από την Τεχεράνη να αντιδράσει εναντίον του Ισραήλ.

Το ερώτημα που μένει πλέον να απαντηθεί για όσους παρακολουθούν τη σύγκρουση μεταξύ των δύο ορκισμένων εχθρών είναι το πότε και το πως. Εάν, δηλαδή, το Ιράν θα επιλέξει να προβεί σε περιορισμένα αντίποινα, τηρώντας την άρρητη συμφωνία των δύο για μη διάχυση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με τον χρόνο που θα επιτεθεί, σε μία τελευταία εξέλιξη, πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες και μεταδίδονται από τα ισραηλινά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι το Ιράν πρόκειται να επιτεθεί στο Ισραήλ την ιερή μέρα Tisha B’Av. Η ιερή μέρα των Εβραίων, ξεκινά στις 12 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 13 Αυγούστου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι για το Ιράν, η απάντηση στη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια αποτελεί ζήτημα τιμής καθώς η επίθεση έγινε στο έδαφός του την ίδια ημέρα που ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της χώρας ορκιζόταν, εκθέτοντας τα τρωτά σημεία ασφαλείας της Τεχεράνης.

Κραυγές εκδίκησης για τη δολοφονία Χανίγια

Η κηδεία του Ισμαήλ Χανίγιε πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Κατάρ μέσα σε κλίμα οργής όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ηγέτη της Χαμάς. Παράλληλα, αξιωματούχοι του αραβικού κόσμου έδωσαν το παρών.

Η δολοφονία του Χανίγια ήρθε λίγες ώρες μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη Βηρυτό με στόχο τον Φαούντ Σουκρ, υψηλόβαθμο ηγέτη της Χεζμπολάχ, η οποία έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις δεκαετιών με το Ισραήλ. Στον απόηχο του πλήγματος κατά της λιβανέζικης οργάνωσης, ο ηγέτης της Χασάν Νασράλα απείλησε ευθέως το Ισραήλ και διαμήνυσε ότι ο πόλεμος εισήλθε σε νέα φάση.

Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν την Παρασκευή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η κηδεία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς. Σε νέο μήνυμα προς τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί, είπε ότι οι «εχθροί του έθνους, ειδικά η σιωνιστική συμμορία και οι υποστηρικτές της», θα πληρώσουν.

Η προειδοποίηση ακολουθεί εκείνη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος αμέσως αφότου έγινε γνωστή η δολοφονία του Χανίγια εξέδωσε εντολή για απευθείας χτύπημα στο Ισραήλ. Ο Χαμενεΐ έδωσε τη διαταγή στην έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Κατάπαυση του πυρός ζητούν οι ΗΠΑ

Η δολοφονία του Χανίγια έχει προκαλέσει πλήγμα στις συνεχιζόμενες αλλά άκαρπες προσπάθειες των μεσολαβητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο και το Κατάρ να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ενδεικτική της κατάστασης και των προσπαθειών που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα ενόψει του κινδύνου να τεθεί η κατάσταση εκτός ελέγχου αποτελεί και η δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στην περιοχή και κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου να συμφωνήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια «δεν βοηθάει» στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.