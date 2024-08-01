Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν σήμερα, Πέμπτη ένα σχολείο στη Σετζάγια, στην Πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το κανάλι Al Aqsa που πρόσκειται στη Χαμάς έκανε λόγο για 15 νεκρούς από το πλήγμα αυτό. Είχαν προηγηθεί συγκρούσεις του ισραηλινού στρατού με Παλαιστίνιους μαχητές σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι έβαλε στο στόχαστρο μαχητές που δρούσαν από ένα συγκρότημα εντός του σχολείου, το οποίο χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως κρησφύγετο.

«Πριν από το πλήγμα ελήφθησαν πολλά μέτρα για να μετριάσουμε τον κίνδυνο για τους αμάχους», πρόσθεσε ο στρατός, αναφέροντας ότι για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, πυρομαχικά ακριβείας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν διευκρίνισαν αν υπάρχουν θύματα και πόσα είναι αυτά αλλά κατηγόρησε τη Χαμάς ότι τα μέλη της χρησιμοποιούν σκοπίμως πολιτικές εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομεία και σχολεία, για στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

