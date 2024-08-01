Το ισραηλινό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας προειδοποίησε σήμερα τους Ισραηλινούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του, Χαμάς και Χεζμπολάχ, ενδέχεται να στοχοποιήσουν ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα εκτός Ισραήλ.

Η προειδοποίηση, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πρωθυπουργικού γραφείου, έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων στο Ισραήλ για μια επίθεση από τους εχθρούς του ως αντίποινα για τη δολοφονία ανώτερων ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.