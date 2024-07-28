Βομβαρδισμός σχολείου στη Γάζα: Ο Ζοζέπ Μπορέλ καλεί να τερματιστεί «αυτή η τρέλα»

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζουζέπ Μπορέλ κάλεσε χθες Σάββατο να εξευρεθεί «πολιτική λύση» για τερματιστεί «η τρέλα» στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον πολλοστό βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που έβαλε στο στόχαστρο σχολείο, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι, κατά πηγές στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Πρέπει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός τώρα. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό. Πρέπει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους άμαχους σε μεγάλη κλίμακα. Μόνο πολιτική λύση μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την τρέλα», έκρινε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

«Ακόμη μια επίθεση εναντίον σχολείου που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο εσωτερικά εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις (...) Την ίδια στιγμή, ο ήδη πολύ ευάλωτος πληθυσμός καλείται να εκτοπιστεί ξανά και ξανά και δεν υπάρχει τέλος ενόψει», τόνισε ακόμη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ο χθεσινός βομβαρδισμός σε σχολείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ήταν τουλάχιστον ο όγδοος εναντίον εκπαιδευτικής δομής από την 6η Ιουλίου. Συνολικά, στους βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 100 άνθρωποι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας του θυλάκου και νοσοκομειακή πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξήγαγε επιχείρηση στο σχολείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα βάζοντας στο στόχαστρο «τρομοκράτες», που επιχειρούσαν εκεί, κατ’ αυτόν.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, οι περισσότεροι από τους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί εξαναγκαστικά πάνω από μια φορά· πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε σχολικά κτίρια, όπως αυτό που βομβαρδίστηκε χθες.

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε αντίποινα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 39.258 άνθρωποι, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

