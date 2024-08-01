Κατάρ: Έφθασε στη Ντόχα η σορός του ηγέτη της Χαμάς

Έφθασε σήμερα στην Ντόχα το αεροπλάνο που μετέφερε τη σορό του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη στην Τεχεράνη, μετέδωσε το κανάλι του Κατάρ Al Jazeera.

Ο αρχηγός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο οποίος ζούσε στο Κατάρ, αναμένεται να ταφεί σε αυτή τη χώρα του Κόλπου αύριο, Παρασκευή, μετά τις προσευχές στο τέμενος Ιμάμ Μοχάμαντ μπεν Άμπντελ Ουαχάμπ, το μεγαλύτερο της πρωτεύουσας Ντόχα.

Ο Χανίγια και ένας σωματοφύλακας του σκοτώθηκαν σε επίθεση, που αποδόθηκε στο Ισραήλ, εναντίον της κατοικίας που διέμενε στην Τεχεράνη όπου είχε μεταβεί για να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου του Ιράν.

Πλήθος κόσμου παρέστη σήμερα στην κηδεία του στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σημαδεύτηκε από το πένθος και τις εκκλήσεις για εκδίκηση για τον θάνατό του.

Ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά τον θάνατο ενός ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, του Φουάντ Σουκρ, σε στοχευμένο πλήγμα εναντίον του, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Παρότι το Ισραήλ αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, επιβεβαίωσε ότι «εξόντωσε» τον Φουάντ Σουκρ, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο στις 27 Ιουλίου 12 παιδιών που επλήγησαν από ρουκέτα στο κατεχόμενο από το Ισραήλ συριακό Υψίπεδο του Γκολάν. Η Χεζμπολάχ αρνείται κάθε εμπλοκή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

