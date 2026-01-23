Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κληρονομιά της Λίτσας Πετροπούλου, της γυναίκας που ύφανε μνήμες στο Καρπενήσι

Ήταν επιθυμία των δικών της ανθρώπων –και δική μας– να προβάλουμε το ρεπορτάζ που αναδεικνύει το όνειρο αυτής της σπουδαίας γυναίκας

Όπου υπάρχει Ελλάδα, screenshot

Τον περασμένο Νοέμβριο το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στο Καρπενήσι και γνώρισε τη γυναίκα που επί 20 χρόνια υπήρξε η ψυχή της υφαντικής τέχνης στον τόπο της, τη Λίτσα Πετροπούλου, η οποία όμως έφυγε από τη ζωή στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου.

Ήταν επιθυμία των δικών της ανθρώπων –και δική μας– να προβάλουμε το ρεπορτάζ που αναδεικνύει το όνειρο αυτής της σπουδαίας γυναίκας, ένα όνειρο που κατάφερε να κάνει πραγματικότητα. Το εργαστήρι υφαντικής στο Καρπενήσι συνεχίζει στα χνάρια της και η μνήμη της θα είναι πάντα εδώ, να αγκαλιάζει τις δημιουργίες των μαθητριών της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR Όπου υπάρχει Ελλάδα Καρπενήσι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark