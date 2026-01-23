Η κληρονομιά της Λίτσας Πετροπούλου, της γυναίκας που ύφανε μνήμες στο Καρπενήσι

Τον περασμένο Νοέμβριο το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στο Καρπενήσι και γνώρισε τη γυναίκα που επί 20 χρόνια υπήρξε η ψυχή της υφαντικής τέχνης στον τόπο της, τη Λίτσα Πετροπούλου, η οποία όμως έφυγε από τη ζωή στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου.

Ήταν επιθυμία των δικών της ανθρώπων –και δική μας– να προβάλουμε το ρεπορτάζ που αναδεικνύει το όνειρο αυτής της σπουδαίας γυναίκας, ένα όνειρο που κατάφερε να κάνει πραγματικότητα. Το εργαστήρι υφαντικής στο Καρπενήσι συνεχίζει στα χνάρια της και η μνήμη της θα είναι πάντα εδώ, να αγκαλιάζει τις δημιουργίες των μαθητριών της.

Πηγή: skai.gr

