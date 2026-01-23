«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένος ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - Δείτε trailer

Οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα μας έχουν αναγκαστεί, έστω και μία φορά στη ζωή τους, να αφήσουν τη δουλειά ή το πόστο τους λόγω τοξικών συμπεριφορών στον χώρο της εργασίας τους. Ωστόσο, δεν είναι πάντα η λύση να φύγεις από μια δουλειά στην οποία δεν περνάς καλά, ιδίως σε εποχές που οι δουλειές είναι δύσκολες και οι εργοδότες απαιτητικοί.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες δίνουν πρακτικές συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τον τοξικό προϊστάμενο ή συνάδελφο. Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο οποίος με την αφοπλιστική του ειλικρίνεια μιλάει για τις τοξικές συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει στο εργασιακό του περιβάλλον.

Επίσης, συζητάμε για την υγεία του αδένα προστάτη και μαθαίνουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ενδοφακών.

