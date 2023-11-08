Θέση της Χαμάς με αντιαρματικούς πυραύλους και υπόγεια αποθήκη με πυρομαχικά μέσα στην πόλη της Γάζας εντόπισε η 7η Ταξιαρχία του Ισραηλινού στρατού.

Αμέσως δόθηκαν οι συντεταγμένες για τη θέση του κτιρίου και σε λίγα λεπτά, μαχητικά της ισραηλινής αεροπορίας έπληξαν με πυραύλους το σημείο.

Στο φυλάκιο της Χαμάς υπήρξαν και μέλη της οργάνωσης, τα οποία προσπάθησαν να διαφύγουν απο την ταράτσα. Τα ισραηλινά μαχητικά εντόπισαν τα μέλη της Χαμάςκαι τα εξουδετέρωσαν με βολή ακριβείας.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF:

לוחמי חטיבה 7 זיהו עמדה לשיגור נ"ט ותצפית בה שהו מחבלי חמאס, העמדה חוברה במעבר תת קרקעי למחסן אמצעי לחימה.

הלוחמים הכווינו תקיפה מהאוויר והתשתית נפגעה. המחבלים שנמלטו לגג המבנה חוסלו בתקיפה נוספת >> pic.twitter.com/Pv6aH0p95K — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023

