Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραηλινά μαχητικά βομβαρδίζουν μέλη της Χαμάς σε ταράτσα - Δείτε βίντεο

Η 7η Ταξιαρχία του IDF εντόπισε στο σημείο βάση με αντιαρματικούς πυραύλους και υπόγεια αποθήκη της Χαμάς

Γάζα

Θέση της Χαμάς με αντιαρματικούς πυραύλους και υπόγεια αποθήκη με πυρομαχικά μέσα στην πόλη της Γάζας εντόπισε η 7η Ταξιαρχία του Ισραηλινού στρατού.

Αμέσως δόθηκαν οι συντεταγμένες για τη θέση του κτιρίου και σε λίγα λεπτά, μαχητικά της ισραηλινής αεροπορίας έπληξαν με πυραύλους το σημείο.

Στο φυλάκιο της Χαμάς υπήρξαν και μέλη της οργάνωσης, τα οποία προσπάθησαν να διαφύγουν απο την ταράτσα. Τα ισραηλινά μαχητικά εντόπισαν τα μέλη της Χαμάςκαι τα εξουδετέρωσαν με βολή ακριβείας.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF: 

......

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ IDF Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark